Сборная России завоевала бронзовую медаль в кёрлинге на Олимпиаде в Пхёнчхане
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира по дабл-миксту в Пхёнчхане.
- globallookpress.com
В матче за третье место российские спортсмены обыграли норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счётом 8:4.
Это первая олимпийская награда в истории российского кёрлинга и третья медаль российских олимпийцев в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что Семён Елистратов стал бронзовым призёром в шорт-треке, а российские фигуристы заняли второе место в командном турнире.
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