Сборная России завоевала бронзовую медаль в кёрлинге на Олимпиаде в Пхёнчхане

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира по дабл-миксту в Пхёнчхане.

В матче за третье место российские спортсмены обыграли норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счётом 8:4.

Это первая олимпийская награда в истории российского кёрлинга и третья медаль российских олимпийцев в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Семён Елистратов стал бронзовым призёром в шорт-треке, а российские фигуристы заняли второе место в командном турнире.