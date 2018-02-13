Резцова о выступлении российских биатлонистов на ОИ: претензий нет ни к кому, ребята все сырые

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Ульяны Кайшевой и Татьяны Акимовой на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Претензий нет ни к кому, ребята все сырые — как пацаны, так и девчонки. Они не готовы. Тренеры не плохие, но сами по себе малоопытные. Есть специалисты, которые работали на многие времена, их надо подключать на сборы, это должно исходить от главы Союза биатлонистов России — Александра Кравцова», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Антон Бабиков обратился к болельщикам.