Биатлонист Бабиков: чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите

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Российский биатлонист Антон Бабиков, выступающий на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, обратился к болельщикам.
Биатлонист Бабиков: чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите
  • Антон Бабиков
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com

«Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны, и верим в свой труд. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите, — пользы больше», — написал биатлонист в своём Instagram.

В спринтерской гонке на Олимпиаде в Пхёнчхане Бабиков занял 57-е место, а в гонке преследования финишировал 40-м.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Бабиков не готов к Играм в Пхёнчхане.

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