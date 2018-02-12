Биатлонист Бабиков: чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите

Российский биатлонист Антон Бабиков, выступающий на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, обратился к болельщикам.

«Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны, и верим в свой труд. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите, — пользы больше», — написал биатлонист в своём Instagram.

Публикация от Anton Babikov (@babantosha) Фев 12, 2018 в 7:35 PST

В спринтерской гонке на Олимпиаде в Пхёнчхане Бабиков занял 57-е место, а в гонке преследования финишировал 40-м.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Бабиков не готов к Играм в Пхёнчхане.