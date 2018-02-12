Олимпийский чемпион Васильев: Бабиков просто не готов — это очевидный факт
- Антон Бабиков
- РИА Новости
«Теоретически Бабиков способен на лучшие результаты, он это неоднократно показывал. Другое дело, что он просто не готов — это очевидный факт. Ни стрельбой не готов, ни функционально. Поэтому показывает такие результаты. Весь сезон невзрачно выступал», — приводит слова Васильева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Бабиков с четырьмя промахами на огневых рубежах занял 40-е место в гонке преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане.