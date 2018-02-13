Ветераны Турина-2006 и 17-летний вундеркинд: кто будет противостоять России на хоккейном турнире Олимпиады

Менеджмент большинства хоккейных сборных, которые примут участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, уже определился с заявками на турнир. Любопытные факты о составах основных соперников россиян в борьбе за награды Игр — в материале RT.

Хоккейный турнир Олимпиады-2018, как известно, обойдётся без звёзд НХЛ. Правление ведущей лиги планеты посчитало невыгодным прерывать регулярный чемпионат на несколько недель, и болельщикам не удастся увидеть на корейском льду противостояние лучших из лучших.

Сразу и не скажешь, кто от такого решения пострадал больше: североамериканские команды, состав которых формировался из представителей европейских чемпионатов, АХЛ и даже студентов, или ведущие дружины Старого Света, лишившиеся признанных звёзд, выступающих за океаном.

В любом случае, сражения хоккеистов станут одним из главных событий грядущих Игр, а экспериментальные составы всех ведущих сборных сделают мужской турнир по-настоящему непредсказуемым. Да, практически все журналисты и эксперты называют Россию основным претендентом на золотые награды, но это ровным счётом ничего не значит. Более того, статус фаворита может сыграть злую шутку с подопечными Олега Знарка — даже посредственные сборные вроде Словакии или Словении (которые, кстати, только выиграли от отказа НХЛ отпускать игроков в Корею) приложат максимум усилий, чтобы вывести «Красную машину» из строя. Не говоря уже об оппонентах посерьёзнее, воздерживающихся от громких заявлений, но наверняка имеющих собственные медальные амбиции.

Канада

В заявке действующих олимпийских чемпионов, само собой, нет величин калибра Сидни Кросби или Кэри Прайса, но «кленовым» хватает таланта, мастерства и опыта, чтобы претендовать на третье золото Игр подряд. Базовой лигой канадской сборной закономерно является КХЛ: до отчисления нападающего Линдена Вэя из «Барыса» её представляли более 50% игроков, выбранных для поездки в Пхёнчхан. Причём генеральный менеджер команды Шон Бурк обращал внимание преимущественно на индивидуальные навыки тех или иных исполнителей, а не на результаты их клубов — иначе в список ни за что не вошли бы Карл Столлери из рижского «Динамо» и Чей Гэноуэй, выступающий за тольяттинскую «Ладу».

Сразу пять полевых игроков сборной Канады провели более 500 поединков в НХЛ. В их числе — экс-звезда «Баффало» Дерек Рой, дважды становившийся серебряным призёром чемпионата мира, и обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона» Крис Келли, к 37 годам потерявший работу в сильнейшей лиге мира и поддерживающий форму в турнире рангом ниже.

Тренерский штаб Вилли Дежардена планирует делать ставку на игру в нападении и реализацию численного преимущества (важная роль в спецбригадах большинства будет отводиться защитнику Крису Ли, вернувшемуся по ходу сезона-2017/18 в магнитогорский «Металлург»). Но в его распоряжении есть и исполнители силового стиля, способные испортить жизнь лидерам атаки любого противника. Например, бывший форвард «Питтсбурга» Максим Лапьерр, ныне работающий в Швейцарии, и агрессивный защитник Коди Голубеф, собравший полсотни штрафных минут в 32 матчах текущей «регулярки» АХЛ.

Основная проблема «кленовых» заключается в том, что ростер, сформированный Бурком, получился не просто опытным, а весьма возрастным — 17 вызванных в сборную хоккеистов уже разменяли четвёртый десяток. Как этот фактор скажется во время столь скоротечного и интенсивного турнира, как Олимпиада, сказать сложно. Особенно если учесть, что подавляющего преимущества в классе над оппонентами из второго эшелона у канадцев в Пхёнчхане не будет.

США

Самый разношёрстный, и поэтому крайне любопытный состав на Игры-2018 собрали американцы. Ушедший из жизни за несколько недель до начала Олимпиады Джим Йоханссон подошёл к вопросу творчески. Он заглянул в каждый уголок планеты в поисках хоккеистов, которые смогли бы достойно представить свою страну в Пхёнчхане.

Судите сами: под знамёнами звёздно-полосатой дружины будут выступать исполнители из восьми различных лиг, включая Национальную студенческую ассоциацию (NCAA) и второй дивизион чемпионата Германии. Но пусть вас не смущает относительно невысокий статус этих турниров. Нападающий Трой Терри из университета Денвера феноменально исполняет буллиты (в 2017-м он собственноручно оставил молодёжную сборную России за бортом финала чемпионата мира), а защитник Джеймс Вишневски из заштатного немецкого «Касселя» провёл более 500 матчей в НХЛ и в 2004-м помог США завоевать первое в истории золото взрослого первенства планеты.

Капитаном сборной на Олимпиаде будет легендарный форвард Брайан Джионта. 39-летний хоккеист остаётся свободным агентом после не слишком удачного прошлого сезона в беспросветном «Баффало», но послужной список ветерана поражает воображение.

Брайан достиг гроссмейстерской отметки в тысячу поединков в регулярных чемпионатах НХЛ. Вместе с россиянами Олегом Твердовским и Сергеем Брылиным, которые давно повесили коньки на гвоздь, он брал последний в истории «Нью-Джерси» Кубок Стэнли в 2003-м, а также принимал участие в Играх в Турине 12-летней давности, где отметился четырьмя заброшенными шайбами. Из полусотни канадских и американских игроков, которые отправятся в Пхёнчхан, только Джионта имеет реальный олимпийский опыт, пусть и не медальный.

Исполнителей из КХЛ в обойме сборной США сравнительно немного — всего пятеро, причём три из них представляют не отечественные клубы, а финский «Йокерит». И если Брайан О’Нил — лишь типичный представитель плеяды забивных форвардов, не закрепившихся в НХЛ по причине скромных габаритов, коих у американцев более чем достаточно (самым именитым из них является, пожалуй, старожил системы «Вашингтона» Крис Бурк, сын члена Зала хоккейной славы Рэя Бурка), то голкипер Райан Запольски и защитник Мэтт Гилрой должны стать ключевыми фигурами в своих линиях. Как и нападающий «Спартака» Райан Стоа, набравший неплохую форму в январе.

Швеция

Зато в обойме «Тре Крунур» КХЛовцев — хоть отбавляй. Десять человек выступают за различные коллективы ведущей лиги Европы прямо сейчас, а некоторые пробовали свои силы в ней в недалёком прошлом. Например, поигравший за донецкий «Донбасс», минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо» Фредрик Петтерссон, динамичный форвард, умеющий отобрать шайбу у борта в силовой борьбе и в одиночку убежать в результативную контратаку.

Lagledningen har utsett Joel Lundqvist till #TreKronors lagkapten i OS. Assisterande kaptener är Staffan Kronwall och Erik Gustafsson. pic.twitter.com/Ed5Co2FQBq — Tre Kronor (@Trekronorse) February 9, 2018

Нужно отметить, что в Пхёнчхан шведы везут пятерых действующих чемпионов мира. В их числе — не самый стабильный, но способный поймать кураж и выдержать любую бросковую нагрузку голкипер Виктор Фаст и нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Последнему по силам стать едва ли не самым зрелищным игроком всего олимпийского турнира: уфимские болельщики видели достаточно шедевров в его исполнении, чтобы недооценивать угрозу, которую он несёт противникам.

Наверняка будут востребованы пушечный бросок защитника СКА Патрика Херсли и ассистентские навыки форварда «Ак Барса» Антона Ландера, идущего в числе лучших бомбардиров казанского коллектива, лидирующего в Восточной конференции КХЛ.

Но самое громкое имя в обойме шведской команды — 17-летний защитник Расмус Далин, считающийся явным фаворитом в борьбе за первый номер следующего драфта НХЛ. Игрок «Фрёлунды» произвёл настоящий фурор на недавнем молодёжном чемпионате мира в Баффало, будучи на несколько лет младше большинства соперников. И, конечно, у Рикарда Грёнборга не было иного выбора, кроме как взять главную надежду нации на Олимпиаду-2018.

Не верится, что в национальной сборной Далин получит такой же кредит доверия, как и в команде U-20, но уже непосредственно в ходе турнира он запросто может выиграть конкуренцию у более опытных спортсменов. А вот партнёр Расмуса по серебряной «молодёжке» Лиас Андерссон приглашения в Корею не дождался, и практически сразу после оглашения финальной заявки «Тре Крунур» на Игры отправился покорять Северную Америку.

Финляндия

Самый внушительный десант из КХЛ без учёта отечественной сборной в Пхёнчхане высадят финны. Пять хоккеистов «Йокерита» да ещё одиннадцать из различных российских клубов, от ярославского «Локомотива» до хабаровского «Амура» — это почти две трети от итогового состава команды. Только в обороне заметную роль получат представители местного чемпионата: лидерами других линий будут номинальные и фактические легионеры.

Состав сборной Финляндии на Олимпиаду-2018 нельзя назвать звёздным. Вместе с тем, Лаури Марьямяки собрал опытную и работоспособную команду, разбавив многочисленных ветеранов юными дарованиями. Например, защитником Миро Хейсканеном, выбранным под третьим номером драфта НХЛ 2017 года и набирающимся опыта в ХИФКе. А также форвардом Эели Толваненом, поставившим на уши КХЛ на старте текущего сезона, но отыгравшим противоречивый молодёжный ЧМ, где ведомая им команда довольно неожиданно оступилась в четвертьфинале и осталась без медалей.

В остальном — знакомые лица. О выводившем «Авангард» в финал Кубка Гагарина голкипере Карри Рамо омские любители хоккея с ностальгией вспоминают до сих пор. Защитник Юусо Хиетанен выступает в России уже семь лет, нападающий Петри Контиола — все девять с небольшим перерывом на бесславную попытку проявить себя в Северной Америке. За плечами этих и ряда других исполнителей имеются многочисленные чемпионаты мира в элитном дивизионе, а четверо из вызванных Марьямяки игроков могут похвастать бронзой Олимпиады в Сочи. Словом, финны тянут на статус теневого фаворита Игр-2018 ничуть не меньше, нежели североамериканские команды.

Чехия

Команда Йозефа Яндача, как и все остальные, прилично пострадала от неприезда игроков НХЛ — в Пхёнчхан чехи берут шестерых абсолютных дебютантов взрослых турниров под эгидой IIHF, ни один из которых уже не подпадает под определение молодого и перспективного. Да и в целом обойма у четвертьфиналистов Ванкувера-2010 и Сочи-2014 получилась непримечательная. Много квалифицированных исполнителей средней руки, способных выполнить любую тренерскую установку, но почти нет ярких индивидуальностей, умеющих самолично решать исход больших поединков.

Таких вот «дифференс-мейкеров» у Яндача, пожалуй, только два — диспетчер Ян Коварж из магнитогорского «Металлурга», цементировавший одно из лучших звеньев в истории КХЛ с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым на флангах, а также снайпер Роман Червенка, в свои пиковые годы забрасывавший по 30 шайб за сезон. Опытнейший Мартин Эрат, в резюме которого значатся почти 900 матчей в НХЛ, застал последнюю успешную для чехов Олимпиаду и брал бронзу Турина-2006 ещё в эпоху великого Доминика Гашека. Но к своим 36-ти годам форвард, никогда не считавшийся звездой первой величины, растерял былую скорость, а в игре без шайбы он не был особенно полезен даже в молодости.

О скромных кадровых возможностях чешской команды говорит и ещё один факт: тренерский штаб всерьёз рассматривал кандидатуру лидера «молодёжки» Мартина Нечаса. И 19-летний нападающий, скорее всего, полетел бы в Корею, если бы не проблемы со здоровьем. Проспект «Каролины», безусловно, очень талантлив и обещает со временем стать заметной персоной в НХЛ, но, в отличие от того же Далина, приносить пользу на турнирах уровня Олимпиады он пока не готов.

Грубо говоря, в Пхёнчхане чехи предстанут типичной тёмной лошадкой. Экссперты не прочат сборной медали, но она способна добраться до медальных поединков благодаря собственной удаче и недооценке со стороны более грозных противников. Подопечные Яндача однозначно будут действовать в «спойлерском» чехословацком стиле, бросая все силы на разрушение домашних заготовок противников, и на грядущей Олимпиаде такая тактика вполне может принести результат.

Остальные

Рассказывая о составах участников корейских Игр, нельзя пройти мимо примечательных во всех отношениях заявок двух команд, которым борьба за награды светит только при совсем уж невероятном стечении обстоятельств. Новый главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи (сугубо из игровых, по его собственным словам, соображений) возьмёт в Пхёнчхан только одного исполнителя из КХЛ — защитника екатеринбургского «Автомобилиста» Михала Чайковски.

Просто вдумайтесь: североамериканский специалист не пригласил ни одного из почти двух десятков доморощенных хоккеистов «Слована», а завершавший свою профессиональную карьеру как раз в Братиславе генеральный менеджер дружины Мирослав Шатан такое решение только поддержал. Исключение не было сделано даже для защитника Андрея Мезарожа, выступавшего на трёх предыдущих Олимпиадах и отыгравшего более 600 матчей в НХЛ.

Да, словаки определённо не будут страдать от дефицита опыта при живых и здоровых Доминике Граняке, Ладиславе Наде, Томаше Суровы и ещё нескольких менее известных ветеранах, но тотальное игнорирование хоккеистов «Слована» удивляет даже в свете того, что команда проводит отвратительный сезон и идёт в числе аутсайдеров КХЛ.

Также едва принявшему сборную Рэмзи обязательно напомнят об отказе от услуг основного стража ворот череповецкой «Северстали» Юлиуса Гудачека, если выбранная им бригада голкиперов во главе с бывшим игроком «Донбасса» и «Барыса» Яном Лацо (имеющим, кстати, посредственную статистику в чемпионате Чехии) не сможет стабильно выручать словацкую сборную. А то и вовсе провалится.

Публикация от Slovak Ice Hockey Federation (@hockeyslovakia) Фев 10, 2018 в 3:35 PST

Хозяевам Олимпиады, напротив, не с руки разбрасываться игроками сколько-нибудь приличного уровня — их в Южной Корее и так не хватило бы на полноценную заявку. Поэтому планомерную подготовку к домашнему турниру корейцы начали ещё несколько лет назад, используя любые доступные средства усиления состава, в том числе и натурализацию.

Семь из 25-ти исполнителей, которые выступят в Пхёнчхане — это американцы и канадцы, получившие корейское гражданство с прицелом на Игры-2018. Все они давно защищают цвета клубов Азиатской хоккейной лиги (нападающий Брок Радунски, например, проводит в «Аньян Халла» уже десятый сезон), а минувшей весной помогли сборной своей новой родины впервые в истории пробиться в элитный дивизион чемпионата мира.

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Один из таких натурализованных игроков прекрасно знаком российской публике: вратарь Мэтт Далтон наряду с тогда ещё совсем юным Артемием Панариным был одним из немногих светлых пятен «Витязя» времён «канадских мастеров» Андрея Назарова, и выиграл для подмосковного коллектива не одну безнадёжную встречу.

Словом, следить за «маленькими» сборными на предстоящей Олимпиаде будет ничуть не менее интересно, нежели за признанными грандами. Ведь именно в 2018-м, когда составы лидеров далеки от оптимальных, а отдельные команды и вовсе создавались с чистого листа, у них появляется хоть и призрачный, но всё-таки шанс на сенсационный успех.