В клубе КХЛ «Адмирал» заявили о погашении задолженности по зарплате перед игроками

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» погасил задолженность по заработной плате перед игроками и персоналом команды, которая составляла несколько месяцев.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Владивостока со ссылкой на президента клуба Заирбека Юсупова.

В заявлении отмечается, что «Адмирал» впервые с 2014 года не имеет задолженностей перед хоккеистами. Кроме того, игрокам и персоналу клуба была досрочно выплачена зарплата за январь 2018-го.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» может начать официальную процедуру банкротства в феврале.