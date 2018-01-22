Клуб КХЛ «Адмирал» может стать банкротом в феврале

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» может начать официальную процедуру банкротства в феврале.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Владивостокский клуб имеет задолженности перед хоккеистами, авиакомпаниями, гостиницами, поставщиками экипировки и медицинскими центрами. Клуб также должен деньги за три месяца игрокам, которые покинули «Адмирал».

24 января на заседании Арбитражного суда будет рассмотрен вопрос о признании «Адмирала» банкротом.

По информации издания, средств для погашения задолженностей руководство «Адмирала» не имеет. Таким образом, официально процедура банкротства может начаться уже в феврале.

Ранее травмированных хоккеистов «Адмирала» обязали работать в режиме офисных сотрудников.