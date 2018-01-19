Травмированных хоккеистов «Адмирала» обязали работать в режиме офисных сотрудников

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Руководство владивостокского клуба «Адмирал» в лице нового президента Зиарбека Юсупова приняло решение перевести травмированных хоккеистов в режим офисных работников.

Находящиеся в списке травмированных хоккеисты Шон Моррисонн, Дамир Жафяров, Виктор Александров и Константин Глазачев обязаны находиться на территории «Фетисов Арены» с 9 утра до 18 вечера, сообщает «Чемпионат».

Спортсмены должны отмечаться на вахте, для них составлено персональное расписание. В качестве тренера по физической подготовке к травмированным хоккеистам приставлен один из охранников арены.

Ранее главный тренер владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Андрей Разин ушёл в отставку спустя 17 дней после назначения.

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