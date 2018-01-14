Главный тренер ХК «Адмирал» ушёл в отставку спустя 17 дней после назначения

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Главный тренер владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Андрей Разин ушёл в отставку.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера будет Олег Леонтьев, а состав тренерского штаба клуба не претерпит изменений.

Разин возглавил команду 28 декабря 2017 года. Под его руководством коллектив из Владивостока одержал три победы и потерпел поражение в двух матчах.

Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу в рамках Матча звёзд КХЛ.

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