Команда дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу в рамках Матча звёзд КХЛ

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Сборная дивизиона Харламова стала победителем мастер-шоу в рамках Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в казахстанской Астане.

Команда, состав которой формировался из представителей екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», казанского «Ак Барса», тольяттинской «Лады», нижнекамского «Нефтехимика», ханты-мансийской «Югры» и магнитогорского «Металлурга», по дополнительным показателям опередила сборные дивизионов Боброва и Чернышёва.

Ранее сообщалось, что участники Матча звёзд КХЛ были эвакуированы из отеля в связи с задымлением.

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