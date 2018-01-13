Команда дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу в рамках Матча звёзд КХЛ
Сборная дивизиона Харламова стала победителем мастер-шоу в рамках Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в казахстанской Астане.
Команда, состав которой формировался из представителей екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», казанского «Ак Барса», тольяттинской «Лады», нижнекамского «Нефтехимика», ханты-мансийской «Югры» и магнитогорского «Металлурга», по дополнительным показателям опередила сборные дивизионов Боброва и Чернышёва.
Команда дивизиона Харламова становится победителем Мастер-шоу #KHLAllStar 2018! pic.twitter.com/Wtwq3lZIzR— КХЛ (@khl) 13 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что участники Матча звёзд КХЛ были эвакуированы из отеля в связи с задымлением.
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