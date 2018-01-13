Участники Матча звёзд КХЛ в Астане ночью были эвакуированы из отеля в результате задымления

Участников Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других постояльцев эвакуировали из отеля «Хилтон Астана» в связи с сообщением о пожаре в ночь с пятницы на субботу.

«Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть какая-то ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз», — приводит ТАСС слова арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

Изначально предполагалось, что горит машина на парковке, но это оказалась проводка.

Ранее КХЛ выступила с заявлением по поводу резкого ухудшения погоды в Астане.