КХЛ выступила с заявлением по поводу резкого ухудшения погоды в Астане
«В связи с резким ухудшением погодных условий в Астане акимат объявил чрезвычайную ситуацию природного характера. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) информирует, что Кубок вызова МХЛ, намеченный на сегодня, пройдёт по расписанию», — цитирует сообщение пресс-службы КХЛ ТАСС.
Отмечается, что лига призывает всех болельщиков, планирующих посетить Кубок вызова на «Барыс-Арене», принять все необходимые меры безопасности.
«Главное для нас — жизнь и здоровье людей», — добавила пресс-служба.
Кубок вызова начнётся сегодня, 11 января, в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) составы хоккейных команд на ОИ-2018.