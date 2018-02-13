«Он точно был бы в первой тройке»: как прошёл олимпийский забег на 1500 м без лидера мирового сезона россиянина Юскова

На Олимпийских играх в Пхёнчхане состоялись соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Лидер Кубка мира и рекордсмен планеты Денис Юсков в них участия не принимал, так как не получил приглашения от МОК. В его отсутствие чемпионом стал голландец Кьелд Нёйс. Некоторые спортсмены признались, что без российского конькобежца эти состязания были неполными.

Телефон в микст-зоне олимпийского овала «Каннын» разрывался от радостных уведомлений. Лыжница Юлия Белорукова выиграла бронзу в спринте, следом Александр Большунов повторил её результат. Две медали подряд! Да ещё такие неожиданные — оба спортсмена только в этом сезоне закрепились в сборной России, а всё-таки оставили за спиной столько соперников. Большая удача для всех, кто оказался в «Альпензии» и своими глазами это увидел.

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Но спецкор RT из принципа пошёл на конькобежный спорт. 13-е февраля на старт 1500-метрового забега должен был выйти российский конькобежец Денис Юсков. Даже великолепных фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову можно поставить в рейтинге неоспоримых фавориток на ступеньку ниже. Всё-таки для них Олимпиада в Пхёнчхане дебютная, и, хотя они уже прошли первую проверку командным турниром, коварство предстартового волнения ещё может дать о себе знать.

А у Юскова был полный набор, чтобы считаться железным претендентом на золото. Длинная беспроигрышная серия на крупнейших турнирах, мировой рекорд, опыт прошлых выступлений на Олимпийских играх — для красивой и убедительной победы этого всего достаточно. Но для тех, кто составлял списки участников, это не имело значения.

Интересно, что, хотя Юсков и не допущен к соревнованиям, именно благодаря ему частичка родины присутствует на этих Играх. МОК старательно вымарывает российский флаг с сайта Олимпиады.

Но в том разделе, где перечислены действующие конькобежные рекорды, блюстителям правил от триколора не избавиться. В нём рядом с фамилией Юскова не кольца, а маленький трёхцветный прямоугольник.

На самом катке, правда, заметить российский флаг не получилось — быть может, из-за огромных размеров спортивного сооружения. А ведь единственный российский конькобежец, Сергей Трофимов, как раз участвовал в этом забеге. Пробежать за двоих — за себя и за Дениса — ему помешала простуда, одолевшая спортсмена за четыре дня до старта. Хотя он признался, что Олимпиада компенсировала недостаток сил. Так что в итоге 22-летний спортсмен стал 18-м.

На олимпийском овале почему-то не оказалось знаменитого голландского духового оркестра Kleintje Pils, хотя его приезд в Южную Корею анонсировался заранее. Без его зажигательных мелодий захотелось поскорее спуститься в микст-зону, чтобы узнать мысли пробежавших полтора километра спортсменов по поводу отсутствия Юскова.

Первая реакция — казахстанца Дениса Кузина — ошеломила. Чемпион мира 2013 года сказал, что в политику ввязываться не хочет, и дал понять, что за неосторожные слова у него могут возникнуть проблемы. Кстати, прошёл слух, что и с белорусскими спортсменами были проведены профилактические беседы.

Неужели всё русскоязычное сообщество попросили на время забыть о спортсмене, на чьи рекорды принято теперь ориентироваться? Верить в это не хочется, но приходится.

Впрочем, занявший четвёртое место латвиец Харальдс Силовс, у которого со знанием русского полный порядок, не побоялся высказаться. Он посочувствовал Юскову, сказав, что тот мог бы стать призёром.

«Думаю, это грустно, что всё так произошло. Я не обо всём информирован, но Юсков, очевидно, лучший на дистанции 1500 метров. Мне правда грустно. Как спортсмен, я бы хотел видеть здесь всех — это было бы справедливо. Юсков точно бы финишировал в первой тройке. Хотя вы видели: много атлетов сегодня сделали ошибки. Это Олимпиада, даже лучшие оступаются. Я со всеми дружу и никого не подозреваю. Мне жаль, что не все могут участвовать. Не понимаю, почему МОК и WADA начали войну против спортсменов», — заявил латвиец RT.

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Не стал отмалчиваться и занявший шестое место бельгиец Барт Свингс. Хотя он говорил осторожно, но всё же признал: с Юсковым соревнования были бы совсем другими.

«Мне сложно сказать, должен Юсков быть здесь или нет, — я не знаю всех фактов. Не слышу, чтобы это активно обсуждалось. Но это спорт, мы все хотим соревноваться с лучшими. А Юсков действительно один из сильнейших конькобежцев», — отметил Свингс в комментарии RT.

Соревнования закончились небольшой сенсацией — полный голландский пьедестал не получился: на третье место вместо признанного фаворита Куна Вервея поднялся корейский спортсмен Ким Мин Сук. Два других голландца, Кьелд Нёйс и Патрик Руст, к судьбе Юскова оказались равнодушны — не о нём они хотели говорить в момент триумфа.

«Не смогу много сказать о деле россиянина. Не мне решать. Я не знаю, что ответить», — сказал Руст.

«В прошлом году мы гонялись здесь же, в Южной Корее, на чемпионате мира. Мне тогда понравилось. Я обогнал Юскова, и это было приятно. Сегодня я выиграл в одиночку, это была хорошая гонка. Так что я не скучаю по нему», — добавил Нёйс.