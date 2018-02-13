Олимпийские скандалы: в Пхёнчхане обсуждают первый случай применения допинга и неприличное поведение голландца
- Шинки Кнегт, Ли Хё Джун и Семён Елистратов
- Reuters
13 февраля 2018
Японский шорт-трекист Кеи Саито отстранён от выступлений на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за обнаруженного в его организме ацетазоламида.
Как стало известно RT, спортсмен утверждает, что не принимал запрещённый препарат и настаивает на своей невиновности.
Саито намерен провести расследование, чтобы доказать, что не нарушал антидопинговые правила. Однако так как это потребует много времени, он согласился отказаться от участия в Олимпиаде.
Спортсмен сдал положительную допинг-пробу 4 февраля, когда прибыл в Южную Корею для участия в Олимпиаде. Он был запасным японской команды по шорт-треку, участвующей в эстафете на 5000 метров.
Уведомление о положительном допинг-тесте Саито получил 7 февраля, после чего потребовал вскрытия пробы «Б», которая тоже дала положительный результат.
Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит МакКонелл объяснил, как квоты неприглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане российских спортсменов переходили к другим атлетам.
«Когда проходил квалификационный раунд, расследование комиссии Дениса Освальда не учитывалось. Но после этого, по результатам допуска квоты перешли к другим спортсменам согласно рейтингу», — цитирует МакКонелла РИА Новости.
По сообщению зарубежного представителя СМИ, канадский спортсмен не смог поехать на Игры из-за недопущенных российских спортсменов, так как решение о их недопуске приняли незадолго до старта Игр в Пхёнчхане.
Японский фигурист Юдзуру Ханю, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, рассказал о своём состоянии перед выступлением на Олимпийских играх — 2018.
«Присутствовали сомнения в том, что смогу оправиться от травмы, однако мне это удалось. По-прежнему ощущаю дискомфорт, но рад, что могу кататься. Сейчас мне хочется говорить и думать только о хорошем. Я мечтал приехать на Игры в Пхёнчхан, и мне хочется показать выступление мечты. Считаю, что готов выступить на хорошем уровне, уверен в своих шансах на победу. К уровню сложности программы подойду с осторожностью, прислушаюсь к своему организму», — приводит слова Ханю Олимпийский канал.
Американская сноубордистка Хлоя Ким прокомментировала свою победу в дисциплине хафпайп на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане.
«Захватывающий турнир, мне очень понравилось. Рада, что смогла правильно приземлиться. Моя детская мечта сбылась. Посвящаю победу родителям, которые всегда помогали мне. Пока полностью не осознала, что случилось, всё ещё парю в небесах, уровень адреналина зашкаливает.
После победы я спросила у родителей: «Вы плакали?» Отец сказал, что сам не плакал, а мама рыдала, как ребёнок. Когда выходила исполнять последнюю попытку уже в ранге олимпийской чемпионки, мне самой хотелось плакать, но я знала, что не буду по-настоящему счастлива, даже если вернусь домой с золотом, не показав свой максимум. В третьей попытке я должна была доказать себе, что достойна этого», — приводит слова Ким Олимпийский канал.
Пара слов о Доме спорта в Пхёнчхане в репортаже Ильи Петренко.
Василий Гудин, тренер кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, прокомментировал победу российской команды над Норвегией в матче за бронзу Олимпийских игр.
«Я и правда чуть не всплакнул, когда ребята выиграли. Не знаю даже, когда в последний раз такое со мной было. Я не помню. На чемпионате мира всё по-другому, всё быстро. Полуфинал, потом сразу финал, как-то не до слёз было. Вечером игра, поспать, утром полуфинал, потом перерыв, чтобы попить чай, съесть печенья. Такого не было, как здесь. Все эти ожидания, переживания, да ещё вчерашняя игра…
Игра была полностью под контролем нашей команды, какие тут ещё комментарии? Ключевой момент был, когда мы ошиблись, а они не воспользовались. А дальше наши норвежцев не пустили. Ключевой момент — начало, 3:0. Со швейцарцами положительная разница личных встреч, а вот с норвежцами как раз отрицательная. Два раза им в финалах турниров проигрывали. Но норвежцы сегодня совершенно неуверенно играли. Наши их задавили», — приводит слова Гудина «Команда России».
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко ответил на наделавшее шума заявление Семёна Павличенко после неудачного выступления на Олимпийских играх.
«Я считаю выходку Семёна совершенно неприличной. Он поступил эгоистично, выгораживая себя и свой проигрыш на Олимпийских стартах. На такой сложной Олимпиаде для всех нас и для нашей страны. Не люблю это качество в спортсменах — искать причины неудачи во всём и всех, кроме себя. Не хочу это комментировать. Пускай это останется на его совести», — приводит слова Демченко РИА Новости.
Двукратный олимпийский чемпион Шон Уайт творил чудеса в квалификации хайфпайпа.
Two-time Olympic champion Shaun White had the highest mark of the day with a score of 98.5 😱 in the men's #Snowboard Halfpipe qualification and is on to attemp his third #gold at the final. 👏👏 pic.twitter.com/BrqrUUdQAM— Olympics (@Olympics) 13 февраля 2018 г.
На Олимпиаде в Пхёнчхане завершились соревнования среди горнолыжников в суперкомбинации в скоростном спуске. Победу одержал немецкий спортсмен Томас Дрессен, показавший время 1:19,24. Вторую строчку занял норвежец Аксель Лунд Свиндаль с результатом 1:19,31. Замкнул тройку австриец Маттиас Майер – 1:19,37.
Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Траньков прокомментировал выступление Михаила Коляды в командном турнире на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В короткой программе россиянин стал восьмым, в произвольной — вторым. В итоге Коляда завоевал серебро командных соревнований.
«Что бы я сказал Мише Коляде? Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских играх — это не лучший вариант. После его выступления я сказал, что, слава богу, не выступаю в этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща», — сказал Траньков в прямом эфире ОКР ТВ.
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