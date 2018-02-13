Олимпийские скандалы: в Пхёнчхане обсуждают первый случай применения допинга и неприличное поведение голландца

Пятый день Олимпиады в Пхёнчхане открылся матчем за третье место в дабл-миксте кёрлинга. Бронзу завоевали россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Помимо соревнований, сегодня в Пхёнчхане обсуждают «достижения» двух шорт-трекистов. Спортсмена из Нидерландов Шинки Кнегта обвинили в демонстрации неприличного жеста, а японец Кеи Саито стал первым участником Игр, уличённым в применении допинга. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Южной Кореи.

Шинки Кнегт, Ли Хё Джун и Семён Елистратов

Reuters