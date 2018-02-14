Дебют «красной машины»: сборная России по хоккею позволила отыграть две шайбы команде Словакии на ОИ-2018

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Борислав Головин, Ксения Рахновская
Сборная России по хоккею проводит первый матч на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. На старте группового этапа турнира подопечные Олега Знарка, которых многие эксперты называют фаворитами турнира, встречаются со словаками. RT ведёт текстовую трансляцию встречи из Южной Кореи.
Дебют «красной машины»: сборная России по хоккею позволила отыграть две шайбы команде Словакии на ОИ-2018
  • Reuters
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14 февраля 2018

Хоккей

Друзья, пока продолжается перерыв, давайте послушаем хоровое пение российских болельщиков.

Они не унывают и верят в победу любимой команды.

Хоккей

Перерыв. Быстро забросили две шайбы россияне, но так же быстро позволили сопернику отыграться в конце периода. Знарок в раздевалке обязательно проведёт работу над ошибками. (20')

Хоккей

Второе удаление в составе сборной Словакии, но пытаться реализовывать его россияне будут уже после перерыва, так как до конца первого периода осталось всего девять секунд. (20')

Хоккей

Ещё одну контратаку по правому борту провели словаки. Бакош простреливал вдоль линии ворот на партнёра, но того вовремя успел закрыть защитник. (20')

Хоккей

В Корею прибыл Дед Мороз, болеет за Россию.

Хоккей

Гол. Сравнивают счёт словаки. Это уже совсем неприятно. Убежали в контратаку соперники, и Бакош, как и Олвецки минутой ранее, промчался вперёд и из правого круга вбрасывания поразил ближний угол. Кошечкин снова не спас. 2:2. (18')

Хоккей

Гол. Отыгрывают одну шайбу словаки. Это неприятно. После броска Олвецки из правого круга вбрасывания снаряд пролетел «в домик» Кошечкину. 2:1 (17')

Хоккей

Словаки разозлились и провели опасную атаку. Несколько бросков даже удалось нанести сопернику. Кошечкин продемонстрировал, что вынужденный затяжной простой на него не повлиял. (16')

Хоккей

Ох, что происходит у борта! Словацкий хоккеист после силового приёма от Зубарева улетел на скамейку запасных! (15')

Хоккей

Гавриков от левого борта набросил шайбу на пятак в расчёте на подставление от партнёра. Конрад справился. (14')

Хоккей

Вывели на бросок Гусева, но и у него он только не получился. Успешно отоборонялись словаки. Не слишком удачное большинство провели подопечные Олега Знарка. (13')

Хоккей

Эх, не получился у Мозякина бросок с «точки Александра Овечкина». (12')

Хоккей

Удаление в составе сборной Словакии в довершение всех бед соперника. Петер Черешняк получил две минуты за подножку. Сейчас третью забросим! (11')

Хоккей

Эх, Мозякин затянул с броском из левого круга вбрасывания, и защитник успел помешать ему. (10')

Хоккей

Под сводами ледовой арены «Каннын» громогласно звучит «Россия! Россия!»

Вместе с российскими болельщиками команду Знарка активно поддерживают и местные поклонники хоккея.

Хоккей

Чуть третью шайбу в результате подставления клюшки на пятаке не провели россияне! Григоренко опасно замыкал наброс защитника, но на этот раз Бранислав Конрад среагировал на полёт резиновой пули. (9')

Хоккей

Продолжают активно давить на соперника россияне. Жарко у ворот словаков. Двумя шайбами дело сегодня ограничиться не должно. (8')

Хоккей

Первую позиционную атаку провели словаки. Ничем опасным она не закончилась. Жёстко защитники сборной России действуют с соперниками, как того и требует игра. (7')

Хоккей

Телегин получил шайбу в правом кругу вбрасывания, но не сумел на скорости освободиться от опеки защитника. Пока сборная России не испытывает вообще никаких проблем. По воротам Кошечкина словаки нанесли всего один бросок. (6')

Хоккей

ГО-О-О-ОЛ!!! Словаки в нокауте! Россияне выиграли вбрасывание в чужой зоне, Гусев набросил шайбу на пятак от левого борта, а Капризов на приличной высоте замкнул передачу! 2:0! Однако судьи решили всё же посмотреть повтор, дабы убедиться, что Капризов не поднимал клюшку выше дозволенного. В итоге гол засчитан! (5')

Хоккей

Тут же Мозякин мог вторую шайбу забрасывать! Сергей получил снаряд в левом кругу вбрасывания, но пробил чуть выше створа! (4')

Хоккей

ГО-О-ОЛ!!! Сборная России выходит вперёд! Отечественные хоккеисты завершили долгую атаку точным броском. Прохоркин на пятачке своевременно подставил клюшку под дальний выстрел Широкова! (3')

Хоккей

Первый бросок по воротам Кошечкина. Шайба не дошла до вратаря. Наши в ответ закрепились в чужой зоне и завершили затяжную атаку дальним броском Нестерова. Чуть выше прошёл снаряд. (2')

Хоккей

Матч начался! Болеем за Россию! (1')

Хоккей

В таком составе сборная России начнёт матч против команды Словакии.

Хоккей

Так проходила раскатка россиян перед матчем со словаками.

Хоккей

Также он оценил состояние льда на арене Олимпийских игр.

«Лёд такой, что хотелось бы, чтобы он был получше: он сам неровный, быстро крошится, шайба по нему скачет. Но все в одинаковых условиях. Будет много борьбы, надо быть к этому готовым. У нас есть и силовые игроки, которые могут это использовать. Если будем наседать на соперника, забрасывать шайбу за спину, то у защитников будут проблемы. Мы команда быстрая и будем использовать свои сильные стороны», — заверил Витолиньш.

Хоккей

Перед матчем тренер россиян Харийс Витолиньш сообщил, что форварды Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Мозякин начнут встречу в одном звене.

«Хотим немного больше видеть остроты, моментов от этого звена. В прошлой игре у них было два-три хороших момента, где они хорошо понимали ситуацию. Так что хотим начать с таким сочетанием, а по игре будем смотреть, так как у нас есть разные наработки», — приводит слова Витолиньша ТАСС.

Хоккей

За всю историю сборная России 24 раза встречалась со словаками, одержала 14 побед, потерпела шесть поражений и четыре раза сыграла вничью.

Хоккей

Последний раз россияне встречались с командой Словакии на чемпионате мира 2017 года. Тогда сборная России разгромила соперника со счётом 6:0.

Хоккей

Для российских хоккеистов матч против словаков станет дебютным на Играх. Ранее на турнире два матча группового этапа провела женская команды России, однако ни в одном из них не смогла добиться успеха. Спортсменки проиграли оба раза со счётом 0:5 национальным командам Канады и США.

Хоккей

Добрый день, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию хоккейного матча между сборными России и Словакии, который проходит в рамках XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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