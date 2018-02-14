Дебют «красной машины»: сборная России по хоккею позволила отыграть две шайбы команде Словакии на ОИ-2018

Сборная России по хоккею проводит первый матч на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. На старте группового этапа турнира подопечные Олега Знарка, которых многие эксперты называют фаворитами турнира, встречаются со словаками. RT ведёт текстовую трансляцию встречи из Южной Кореи.