Дебют «красной машины»: сборная России по хоккею позволила отыграть две шайбы команде Словакии на ОИ-2018
- Reuters
14 февраля 2018
Друзья, пока продолжается перерыв, давайте послушаем хоровое пение российских болельщиков.
Они не унывают и верят в победу любимой команды.
Ээээй ухнем! Круто поют наши болельщики! #хоккейpic.twitter.com/CYe5On34qc— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) February 14, 2018
Перерыв. Быстро забросили две шайбы россияне, но так же быстро позволили сопернику отыграться в конце периода. Знарок в раздевалке обязательно проведёт работу над ошибками. (20')
Второе удаление в составе сборной Словакии, но пытаться реализовывать его россияне будут уже после перерыва, так как до конца первого периода осталось всего девять секунд. (20')
Ещё одну контратаку по правому борту провели словаки. Бакош простреливал вдоль линии ворот на партнёра, но того вовремя успел закрыть защитник. (20')
В Корею прибыл Дед Мороз, болеет за Россию.
Дед Мороз за Россию pic.twitter.com/tvGql2Ngy4— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) February 14, 2018
Гол. Сравнивают счёт словаки. Это уже совсем неприятно. Убежали в контратаку соперники, и Бакош, как и Олвецки минутой ранее, промчался вперёд и из правого круга вбрасывания поразил ближний угол. Кошечкин снова не спас. 2:2. (18')
Гол. Отыгрывают одну шайбу словаки. Это неприятно. После броска Олвецки из правого круга вбрасывания снаряд пролетел «в домик» Кошечкину. 2:1 (17')
Словаки разозлились и провели опасную атаку. Несколько бросков даже удалось нанести сопернику. Кошечкин продемонстрировал, что вынужденный затяжной простой на него не повлиял. (16')
Ох, что происходит у борта! Словацкий хоккеист после силового приёма от Зубарева улетел на скамейку запасных! (15')
Гавриков от левого борта набросил шайбу на пятак в расчёте на подставление от партнёра. Конрад справился. (14')
Вывели на бросок Гусева, но и у него он только не получился. Успешно отоборонялись словаки. Не слишком удачное большинство провели подопечные Олега Знарка. (13')
Эх, не получился у Мозякина бросок с «точки Александра Овечкина». (12')
Удаление в составе сборной Словакии в довершение всех бед соперника. Петер Черешняк получил две минуты за подножку. Сейчас третью забросим! (11')
Эх, Мозякин затянул с броском из левого круга вбрасывания, и защитник успел помешать ему. (10')
Под сводами ледовой арены «Каннын» громогласно звучит «Россия! Россия!»
Вместе с российскими болельщиками команду Знарка активно поддерживают и местные поклонники хоккея.
Заряжающий - Король! pic.twitter.com/T7hFAZtp3i— Дмитрий Егоров (@edim_sport) February 14, 2018
Чуть третью шайбу в результате подставления клюшки на пятаке не провели россияне! Григоренко опасно замыкал наброс защитника, но на этот раз Бранислав Конрад среагировал на полёт резиновой пули. (9')
Продолжают активно давить на соперника россияне. Жарко у ворот словаков. Двумя шайбами дело сегодня ограничиться не должно. (8')
Первую позиционную атаку провели словаки. Ничем опасным она не закончилась. Жёстко защитники сборной России действуют с соперниками, как того и требует игра. (7')
Телегин получил шайбу в правом кругу вбрасывания, но не сумел на скорости освободиться от опеки защитника. Пока сборная России не испытывает вообще никаких проблем. По воротам Кошечкина словаки нанесли всего один бросок. (6')
ГО-О-О-ОЛ!!! Словаки в нокауте! Россияне выиграли вбрасывание в чужой зоне, Гусев набросил шайбу на пятак от левого борта, а Капризов на приличной высоте замкнул передачу! 2:0! Однако судьи решили всё же посмотреть повтор, дабы убедиться, что Капризов не поднимал клюшку выше дозволенного. В итоге гол засчитан! (5')
Тут же Мозякин мог вторую шайбу забрасывать! Сергей получил снаряд в левом кругу вбрасывания, но пробил чуть выше створа! (4')
ГО-О-ОЛ!!! Сборная России выходит вперёд! Отечественные хоккеисты завершили долгую атаку точным броском. Прохоркин на пятачке своевременно подставил клюшку под дальний выстрел Широкова! (3')
Первый бросок по воротам Кошечкина. Шайба не дошла до вратаря. Наши в ответ закрепились в чужой зоне и завершили затяжную атаку дальним броском Нестерова. Чуть выше прошёл снаряд. (2')
Матч начался! Болеем за Россию! (1')
В таком составе сборная России начнёт матч против команды Словакии.
Встречайте состав Олимпийских атлетов из России на матч против сборной Словакии. Игра начнется в 15:10 по московскому времени. Поболеем, пошумим!— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/81vljNg7dtpic.twitter.com/6UTQsmRZzF
Так проходила раскатка россиян перед матчем со словаками.
Считаем минуты до первого матча нашей команды на Олимпийских играх, перебирая струны корейского национального музыкального инструмента Каягым. Несколько кадров с утренней раскатки: pic.twitter.com/e9BXfHzeQO— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Также он оценил состояние льда на арене Олимпийских игр.
«Лёд такой, что хотелось бы, чтобы он был получше: он сам неровный, быстро крошится, шайба по нему скачет. Но все в одинаковых условиях. Будет много борьбы, надо быть к этому готовым. У нас есть и силовые игроки, которые могут это использовать. Если будем наседать на соперника, забрасывать шайбу за спину, то у защитников будут проблемы. Мы команда быстрая и будем использовать свои сильные стороны», — заверил Витолиньш.
Перед матчем тренер россиян Харийс Витолиньш сообщил, что форварды Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Мозякин начнут встречу в одном звене.
«Хотим немного больше видеть остроты, моментов от этого звена. В прошлой игре у них было два-три хороших момента, где они хорошо понимали ситуацию. Так что хотим начать с таким сочетанием, а по игре будем смотреть, так как у нас есть разные наработки», — приводит слова Витолиньша ТАСС.
За всю историю сборная России 24 раза встречалась со словаками, одержала 14 побед, потерпела шесть поражений и четыре раза сыграла вничью.
Последний раз россияне встречались с командой Словакии на чемпионате мира 2017 года. Тогда сборная России разгромила соперника со счётом 6:0.
Для российских хоккеистов матч против словаков станет дебютным на Играх. Ранее на турнире два матча группового этапа провела женская команды России, однако ни в одном из них не смогла добиться успеха. Спортсменки проиграли оба раза со счётом 0:5 национальным командам Канады и США.
Добрый день, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию хоккейного матча между сборными России и Словакии, который проходит в рамках XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
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