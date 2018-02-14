«Пою громче всех и заставляю делать это окружающих»: Пелагея об исполнении российского гимна и поддержке сборной страны

Сборная России по хоккею способна завоевать на Олимпийских играх в Пхёнчхане золотые медали. Об этом в интервью RT заявила супруга нападающего национальной команды Ивана Телегина певица Пелагея. Артистка поделилась секретами правильного исполнения российского гимна, рассказала, как собирается поддерживать мужа в Южной Корее, и обратилась с призывом к болельщикам.

— В 2006 году чемпионат мира по хоккею в Москве открылся гимном России в вашем исполнении. Что значит для артиста спеть для всего мира гимн своей страны?

— Это мероприятие, которое сложно поставить в один ряд с обычным выступлением. У произведения такая сумасшедшая энергетика и прекрасный текст, что для меня те моменты, когда я была удостоена чести представлять его на сцене — незабываемы. Знаю, что многие артисты даже отказываются от таких предложений, ведь слишком высока ответственность, а следовательно, и риск напортачить. Сама перед тем мероприятием очень сильно волновалась, практически не спала неделю, круглосуточно его пела. Очень боялась совершить ошибку в словах. А теперь меня хоть ночью разбуди и скажи: «Спой гимн», я спою. В исполнении он кстати тоже непрост. Написан под хор, поэтому солистам даётся сложно.

Пелагея: «У российского гимна сумасшедшая энергетика»

— Как вы отреагировали на последнее решения МОК?

— Если честно, мне кажется, что всё это уже доведено до абсурда. Но это решение — данность, изменить его мы не в состоянии, следовательно, остаётся только приспособиться. Поэтому во всей этой истории лозунг «Россия в моём сердце» видится мне абсолютно правильным и верным по своей подаче и сути. Всё равно каждый будет петь гимн про себя, либо на трибунах, я очень на это надеюсь. К тому же, уверена, что вся наша страна споёт его у телевизоров. И, несмотря на то, что флага и герба не будет на игровых цветах наших ребят, все прекрасно знают, кто они, откуда и за кого сражаются на льду.

— Подобное давление не сломит настрой команды?

— Ребятам хватит мотивации. Они все героического склада характера, так что подобные лишения, наоборот, подстегнут их. Как говорится, вопреки и за свою страну. Если честно, что-то подсказывает мне, что всё сложится очень хорошо.

— А, в целом, отношение со стороны МОК к России скажется на антураже Олимпийских игр?

— Это моя четвёртая Олимпиада: я была в Пекине, Ванкувере и Сочи. И уверена, что самое важное — это спорт! Что я поняла и увидела на предыдущих Играх? Что это не только спортивная конкуренция, но и уникальная возможность завести знакомства с людьми из разных стран, увидеть своими глазами достижения фантастических людей.

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Для меня эти Игры всегда были торжеством света, дружбы и доброты. Я очень надеюсь, что такие же представления о них я привезу и из Пхёнчхана. Человеческий фактор — очень сильная штука. Мне кажется, что когда хоккейный турнир официально начнётся, люди, наконец, вспомнят, зачем они здесь собрались и для чего вообще были придуманы Олимпийские игры.

— Как вы пережили сложный момент неопределённости, когда не было ясно в каком составе поедет команда и поедет ли вообще?

— Переживали все вместе, хотя, мне кажется, в какие-то моменты я волновалась больше Вани. Ведь я вижу, сколько сил и души отдаётся хоккею и понимаю, как важно было попасть в команду и поехать на Игры. Да и в целом спортсмены, это люди удивительной силы. Я ежедневно наблюдаю за своим мужем и восхищаюсь силе воли профессиональных атлетов, ведь это герои, которые отдают своё здоровье для того, чтобы ими гордились. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу обратиться к болельщикам, с просьбой поменьше ругать ребят. Лучше поддерживайте их как можете. Поверьте, для них сейчас это очень важно.

— Кстати, где и как вы узнали о том, что тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком огласил окончательный список вызванных на Олимпиаду в Южную Корею?

— Мы были в самолёте. Только приземлились. Сеть не работала, постоянно выключался телефон. В панике включали его, смотрели списки, а после вместе прыгали и кричали от радости.

Пелагея: «Надеюсь наш гимн будет звучать на трибунах»

— А какие эмоции испытали, когда Олимпийский комитет России дал «зелёный свет» на выступление под нейтральным флагом?

— Как ни крути, возможность выступить на Олимпиаде мечта любого спортсмена. Но при этом все ребята отдают себе отчёт в том, как пристально им нужно следить за выполнением всех новых правил и провоцировать на новые лишения никто никого не хочет. В сборной преобладает желание просто поехать на Олимпиаду и с максимальной отдачей выполнить свою работу. Я верю, что ребятам по силам привезти домой медаль нужного нам достоинства.