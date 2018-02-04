Голкипер Шестёркин считает, что сборная России по хоккею должна привезти золотые медали с ОИ-2018
- Игорь Шестёркин
- Reuters
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Российская сборная переиграла «Спартак» в овертайме со счётом 2:1.
«Спартак» — боевая команда, сегодня провёл хороший матч. Было тяжело против них. Было равное количество моментов, но нам повезло чуть больше», — заявил Шестёркин.
Голкипер считает, что рано испытывать волнение перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.
«Рановато испытывать волнение. Поедем в Южную Корею, будем готовиться», — добавил Шестёркин.
Голкипер также сказал, что должны привезти золотые медали с Олимпийских игр.
Ранее капитан российской команды Павел Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России.