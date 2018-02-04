Голкипер Шестёркин считает, что сборная России по хоккею должна привезти золотые медали с ОИ-2018

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Вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестёркин прокомментировал товарищеский матч против московского «Спартака».
Голкипер Шестёркин считает, что сборная России по хоккею должна привезти золотые медали с ОИ-2018
  • Игорь Шестёркин
  • Reuters
  • © Lehtikuva Lehtikuva

Российская сборная переиграла «Спартак» в овертайме со счётом 2:1.

«Спартак» — боевая команда, сегодня провёл хороший матч. Было тяжело против них. Было равное количество моментов, но нам повезло чуть больше», — заявил Шестёркин.

Голкипер считает, что рано испытывать волнение перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Рановато испытывать волнение. Поедем в Южную Корею, будем готовиться», — добавил Шестёркин.

Голкипер также сказал, что должны привезти золотые медали с Олимпийских игр.

Ранее капитан российской команды Павел Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России.

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