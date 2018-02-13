«После финиша обнялись и плакали»: что говорили в Пхёнчхане о бронзе Белоруковой и Большунова

Юлия Белорукова и Александр Большунов, завоевавшие бронзу в спринтах классическим стилем, принесли в копилку сборной России четвёртую и пятую медали Игр в Пхёнчхане. Результаты дебютантов Олимпиады высоко оценили болельщики и эксперты, а сами лыжники признались, что верили в успех. Свои награды они посвятили соотечественникам, не допущенным до Олимпиады в Южной Корее.

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова с разницей в несколько минут принесли в копилку сборной ещё две медали.

Для 23-летней Белоруковой эта Олимпиада — первая в жизни. Дебютантка открыта для журналистов и болельщиков, но умеет постоять за себя, причём не только на лыжной трассе, но и за её пределами.

«Перед финалом ко мне подошёл иностранец и спросил, как мне новая форма. Вы всё понимаете, да? Я не стала ничего говорить, ответила, что нормально» — цитирует Белорукову «Спорт-Экспресс».

При этом бронзовый призёр подчеркнула, что ещё до начала соревновательного дня почувствовала приближающийся успех.

«Несколько лет назад наши женские лыжи уже списали в утиль. Мы с Наташей Непряевой сегодня продемонстрировали — рано. И лично я ещё с утра знала, что выиграю медаль, было предчувствие. У меня и в Лахти перед командным спринтом такое было. Но если честно, пока ничего не поняла. Только раздала массу интервью, как никогда в жизни», — призналась Белорукова.

23-летняя спортсменка сказала, что мечтает быстрее получить медаль и лечь спать.

«Перед гонкой думала, что могу быть третьей. Но потом поняла, что можно было и повыше. Я очень счастлива. После финиша мы с Наташей Непряевой обнялись и обе плакали от счастья. Рада, что тут очень много русских болельщиков. Но я также знаю и чувствую не только тех, кто здесь, но и всех тех, кто болеет за меня в России», — призналась Белорукова.

На лыжной трассе «Альпензия» впервые принял участие в Играх и Александр Большунов. Подготовка к соревнованиям у 21-летнего спортсмена оказалась сорванной. После финиша он признался, что незадолго до Олимпиады перенёс сильную ангину и прибыл в Пхёнчхан лишь за четыре дна до старта.

«Сразу после «Тур де Ски» угодил в больницу, лежал неделю, температура была под 40. Выписался, кажется, только 27 января. За это время так похудел, что все, кто меня видел, были в шоке. В какой-то момент уже не думал об Олимпиаде, хотел просто вернуться в строй, поправить здоровье. Так не по себе было. Если честно, мечтал стать здоровым человеком, выписаться и жить, как раньше. Сюда решил прилететь только четыре дня назад», — приводит слова Большунова «Спорт-Экспресс».

Александр не оставил без внимания отсутствие в Южной Корее лидеров сборной страны и резко высказался об уровне соревнований.

«Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Серёги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки», — заметил Большунов.

Двойной успех лыжников высоко оценили в Кремле. Председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил спортсменов в Twitter.

«Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю!» — написал он.

Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю! #PyeongChang2018#Olympics — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 13, 2018

К нему присоединился и министра спорта России Павел Колобков.

«Молодцы! И Юлия Белорукова, и Александр Большунов только вошли в основной состав сборной и совершили мощный прорыв на своей первой Олимпиаде, завоевав бронзовые награды! Очень рад за них. Это — настоящее и будущее нашей команды по лыжным гонкам», — отметил министр.

И всё же две медали в один день стали приятной неожиданностью и превзошли даже самые смелые ожидания на Олимпиаду. Главный тренер сборной России Маркус Крамер пошутил, что команда уже выполнила медальный план, а позже признался, что российские лыжники посвящают свой успех тем, кто из-за запретов МОК остался в России.

«Это великий день для нас: два молодых спортсмена завоевали медали. Это великолепно. Мы знали, что они сильные лыжники, но последние месяцы были тяжёлыми для команды.

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Мы очень счастливы за спортсменов и всю команду. Выполнила ли сборная России медальный план на Олимпиаду? Похоже на то. У нас очень молодые ребята. Мало, кто ожидал, что завоюем сразу две медали, но это спорт. Успех посвящаем ребятам, которые остались дома и смотрят Олимпиаду по телевизору», — приводит слова Крамера «РИА Новости».

Наставник признался, что его телефон полон сообщений с поздравлениями, причём первое прислал олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

На трибунах за своих спортсменов болела президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Как и многих других российских функционеров, трёхкратную олимпийскую чемпионку отстранили от Игр, но она прибыла в Южную Корею в качестве болельщика.

«Я вчера встречалась с ребятами, мы пили чай и кушали торт. Всех обнимала, целовала, была рада их видеть. Это мои дети, и я не могу просто так сидеть у телевизора. Ребята молодцы, проявили характер. Россия — великая страна, и у нас должны быть такие люди. Наверное, не верила, что Юлия Белорукова будет в тройке, у неё были травмы, падения. Но она проявила силу воли. То же касается и Наташи Непряевой», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Спустя час после бронзового финиша и официальных мероприятий — цветочной церемонии и пресс-конференции — журналисты показали это видео самой призёрке. Эмоции наставницы растрогали Белорукову до слёз.