Россия сохранила 11-е место в общекомандном медальном зачёте по итогам пятого дня ОИ-2018

Сборная России занимает 11-е место в неофициальном медальном зачёте по итогам пятого дня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Российские спортсмены принесли в копилку сборной три бронзовые награды — две в лыжных гонках и одну в кёрлинге. Теперь в активе команды одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Лидирует в медальном зачёте сборная Германии — девять медалей, среди которых пять золотых, две серебряные и две бронзовые. На второй строчке с десятью наградами разместились представители Нидерландов — четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Тройку лидеров замыкает сборная Норвегии с 11 наградами — тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми.

В шестой день Олимпиады будут разыграны шесть комплектов наград.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на шестое место по общему количеству наград, завоёванных на ОИ-2018.