Россия поднялась на шестое место по общему количеству наград, завоёванных на ОИ-2018

Сборная России поднялась на шестое место по общему количеству наград, завоёванных спортсменами на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В активе российских олимпийцев по итогам пятого соревновательного дня пять наград, столько же у сборной Франции.

Лидирует по количеству завоёванных медалей сборная Норвегии. В копилке команд Нидерландов и Канады по десять наград. Атлеты из США выиграли шесть медалей.

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов посвятил свою бронзовую награду ОИ болельщикам и сборной России.