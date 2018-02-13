Лыжник Большунов посвятил свою бронзовую награду ОИ болельщикам и сборной России

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что посвящает свою бронзовую награду, завоёванную в спринте классическим стилем на Олимпиаде-2018, болельщикам и всей национальной команде.

«Посвящаю её всем болельщикам, всей нашей сборной, всем ребятам. Бился за всех. Жалко, конечно, что нет лучших спортсменов здесь: и Серёги Устюгова, и Глеба Ретивых. Было тяжело, если честно, себя завести, но я пытался постоянно. Потому что как-то по фигу реально было, состояние было такое, что волнения никакого не было. Просто как будто на первенстве водокачки сегодня выступал», — приводит слова Большунова РИА Новости.

Ранее Большунов рассказал о том, как принималось решение поехать на ОИ-2018 в Пхёнчхан.