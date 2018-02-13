Лыжник Большунов: с тренером решили — либо я еду на спринт и борюсь, либо вообще не еду на ОИ
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в лыжном спринте классическим стилем Александр Большунов рассказал о том, как принималось решение поехать в Пхёнчхан.
- Reuters
«Решение было принято за четыре дня до спринта. Скиатлон смотрел ещё в Зеефельде, в Австрии, и с тренером решили на ужине: сказал, что медали на дороге не валяются и либо я еду и борюсь, начинаю со спринта, либо вообще не еду на эти соревнования», — приводит слова Большунова РИА Новости.
Он отметил, что не был готов на все 100% из-за недавних проблем со здоровьем.
«Это не тот вид спорта, где можно восстановиться за 10 дней, — это спорт, в котором важны все группы мышц, дыхание и так далее. После болезни очень тяжело, но я рад, что смог восстановиться и завоевать медаль», — добавил спортсмен.
Ранее Александр Панжинский заявил, что ему не удалось совершить чудо на ОИ-2018.
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