Лыжник Большунов: с тренером решили — либо я еду на спринт и борюсь, либо вообще не еду на ОИ

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в лыжном спринте классическим стилем Александр Большунов рассказал о том, как принималось решение поехать в Пхёнчхан.

«Решение было принято за четыре дня до спринта. Скиатлон смотрел ещё в Зеефельде, в Австрии, и с тренером решили на ужине: сказал, что медали на дороге не валяются и либо я еду и борюсь, начинаю со спринта, либо вообще не еду на эти соревнования», — приводит слова Большунова РИА Новости.

Он отметил, что не был готов на все 100% из-за недавних проблем со здоровьем.

«Это не тот вид спорта, где можно восстановиться за 10 дней, — это спорт, в котором важны все группы мышц, дыхание и так далее. После болезни очень тяжело, но я рад, что смог восстановиться и завоевать медаль», — добавил спортсмен.

Ранее Александр Панжинский заявил, что ему не удалось совершить чудо на ОИ-2018.