Лыжник Панжинский заявил, что ему не удалось совершить чудо на ОИ-2018

Российский лыжник Александр Панжинский, который не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, прокомментировал своё выступление.

«Я был таким же мечтателем, как и вы, настраивался на борьбу за медали. Поначалу всё складывалось довольно неплохо, в квалификации чувствовал себя уверенно. От того, что не попал напрямую в полуфинал, получилось меньше времени на восстановление, чем у соперников», — приводит слова Панжинского ТАСС.

Он отметил, что старт получился очень быстрым и ему не удалось выдержать предложенный темп.

«Считаю своё сегодняшнее выступление неудовлетворительным. К сожалению, сказки не получилось», — добавил Панжинский.

Ранее Колобков поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на ОИ-2018.