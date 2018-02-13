Лыжник Панжинский заявил, что ему не удалось совершить чудо на ОИ-2018
Российский лыжник Александр Панжинский, который не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, прокомментировал своё выступление.
«Я был таким же мечтателем, как и вы, настраивался на борьбу за медали. Поначалу всё складывалось довольно неплохо, в квалификации чувствовал себя уверенно. От того, что не попал напрямую в полуфинал, получилось меньше времени на восстановление, чем у соперников», — приводит слова Панжинского ТАСС.
Он отметил, что старт получился очень быстрым и ему не удалось выдержать предложенный темп.
«Считаю своё сегодняшнее выступление неудовлетворительным. К сожалению, сказки не получилось», — добавил Панжинский.
Ранее Колобков поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на ОИ-2018.
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