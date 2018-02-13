Колобков поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на ОИ-2018

Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских лыжников с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Молодцы! И Юля Белорукова, и Александр Большунов только вошли в основной состав сборной и совершили мощный прорыв на своей первой Олимпиаде, завоевав бронзовые награды! Очень рад за них. Это настоящее и будущее нашей команды по лыжным гонкам», — сказал Колобков.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Большунов завоевал бронзовую медаль в классическом спринте на ОИ-2018.