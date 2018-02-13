Колобков поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на ОИ-2018

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских лыжников с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Колобков поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на ОИ-2018
  • Юлия Белорукова
  • Reuters

«Молодцы! И Юля Белорукова, и Александр Большунов только вошли в основной состав сборной и совершили мощный прорыв на своей первой Олимпиаде, завоевав бронзовые награды! Очень рад за них. Это настоящее и будущее нашей команды по лыжным гонкам», — сказал Колобков. 

Ранее сообщалось, что российский лыжник Большунов завоевал бронзовую медаль в классическом спринте на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.