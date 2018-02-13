Российский лыжник Большунов завоевал бронзовую медаль в классическом спринте на ОИ-2018

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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