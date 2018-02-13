Российский лыжник Большунов завоевал бронзовую медаль в классическом спринте на ОИ-2018

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Российский лыжник Большунов завоевал бронзовую медаль в классическом спринте на ОИ-2018
  • globallookpress.com

Золото досталось норвежцу Йоханнесу Клебо, серебро — итальянцу Федерико Пеллегрино.

Таким образом, в копилке олимпийской команды России на Играх теперь пять медалей — одна серебряная и четыре бронзовые.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Белорукова завоевала бронзу на ОИ-2018. 

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