Российская лыжница Белорукова завоевала бронзу в классическом спринте на ОИ-2018
Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- globallookpress.com
Золотая медаль досталась шведке Стине Нильссон, серебро взяла спортсменка из Норвегии Майкен Фалла.
Добытая Белоруковой награда стала для команды олимпийских атлетов из России четвёртой на Играх. Теперь в активе российских спортсменов одна серебряная и три бронзовые медали.
Ранее сообщалось, что лыжник Большунов вышел в финал спринта на ОИ-2018 в Пхёнчхане.
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