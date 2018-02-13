Российская лыжница Белорукова завоевала бронзу в классическом спринте на ОИ-2018

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Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Российская лыжница Белорукова завоевала бронзу в классическом спринте на ОИ-2018
  • globallookpress.com

Золотая медаль досталась шведке Стине Нильссон, серебро взяла спортсменка из Норвегии Майкен Фалла.

Добытая Белоруковой награда стала для команды олимпийских атлетов из России четвёртой на Играх. Теперь в активе российских спортсменов одна серебряная и три бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что лыжник Большунов вышел в финал спринта на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

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