Глава ФЛГР назвала доклад Макларена голливудской историей

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала как проходил допрос руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Весь знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история. Я присутствовала на всех судебных заседаниях CAS. Сначала Григорий Родченков заявлял, чтобы в стене в лаборатории в Сочи была дырка, через которую ночью тайно меняли мочу. Потом заявил, что в лабораторию входил сотрудник ФСБ, у которого был доступ. Это все бред. Есть такое понятие: жизнь анализа. Как только спортсмен сдал анализ, на него заводится документ», — приводит слова Вяльбе kp.ru.

Она отметила, что после сдачи пробы спортсменом пробирка стоит полтора-два часа под контролем сотрудника WADA, потом ее отвозят в сейф, где она морозится, но на ночь не остаётся, а каждое передвижение фиксируется в документе.

«И вот на суде Макларена спрашивают: вы изучали документы «жизнь анализа»? Он в ответ: передо мной такой задачи не стояло. Ему задают вопрос: вы запрашивали видео с видеокамер, которые установлены во всех лабораториях? Нет, потому что русские могли подделать видео. Далее. Вы обвинили свыше тысячи атлетов. С кем из них вы разговаривали или вступали в переписку? Ведь они же обвиняемые. Макларен говорит: я пытался связаться, но никто из спортсменов не захотел со мной говорить. А кто конкретно? И по какому телефону? Я не знаю, это делали помощники. Ему: вызовите помощников. Потом выясняется, что он соврал. Никто и не пытался связываться с русскими атлетами», — добавила глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе высказал предположение что Родченкова завербовали, во время его работы в Канаде.