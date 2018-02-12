Глава ФЛГР назвала доклад Макларена голливудской историей

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала как проходил допрос руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Глава ФЛГР назвала доклад Макларена голливудской историей
  • Ричард Макларен
  • Reuters

«Весь знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история. Я присутствовала на всех судебных заседаниях CAS. Сначала Григорий Родченков заявлял, чтобы в стене в лаборатории в Сочи была дырка, через которую ночью тайно меняли мочу. Потом заявил, что в лабораторию входил сотрудник ФСБ, у которого был доступ. Это все бред. Есть такое понятие: жизнь анализа. Как только спортсмен сдал анализ, на него заводится документ», — приводит слова Вяльбе kp.ru.

Она отметила, что после сдачи пробы спортсменом пробирка стоит полтора-два часа под контролем сотрудника WADA, потом ее отвозят в сейф, где она морозится, но на ночь не остаётся, а каждое передвижение фиксируется в документе.

«И вот на суде Макларена спрашивают: вы изучали документы «жизнь анализа»? Он в ответ: передо мной такой задачи не стояло. Ему задают вопрос: вы запрашивали видео с видеокамер, которые установлены во всех лабораториях? Нет, потому что русские могли подделать видео. Далее. Вы обвинили свыше тысячи атлетов. С кем из них вы разговаривали или вступали в переписку? Ведь они же обвиняемые. Макларен говорит: я пытался связаться, но никто из спортсменов не захотел со мной говорить. А кто конкретно? И по какому телефону? Я не знаю, это делали помощники. Ему: вызовите помощников. Потом выясняется, что он соврал. Никто и не пытался связываться с русскими атлетами», — добавила глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе высказал предположение что Родченкова завербовали, во время его работы в Канаде.

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