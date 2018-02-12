Вяльбе о Родченкове: думаю, что его давно завербовали

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

«Я Гришу знаю много лет. Он не совсем здоровый человек. Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством и сам себе нанёс ножевые ранения, — это ведь многое говорит о его вменяемости», — приводит слова Вяльбе kp.ru.

Она отметила, что именно WADA настояло на том, чтобы Родченков возглавил антидопинговую лабораторию на Играх-2014 в Сочи.

«Он талантливый химик. Моё мнение: непризнанный гений. И вот таким авантюрным образом себя реализовал. Я думаю, что его давно завербовали. Ещё когда он работал в Канаде. Одному человеку такой план не придумать. Якобы он даже много лет вёл дневники. Вся эта история — большой провал ФСБ. Да, полетели чьи-то головы, но спортсменам от этого не легче», — добавила глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Родченков рассказал американскому телеканалу, как происходила подмена допинг-проб.