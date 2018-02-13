Три бронзы сборной России, травма Трихичева и флаг с Лениным: итоги пятого дня Олимпиады

В Пхёнчхане завершился пятый день XXIII зимних Олимпийских игр. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль в кёрлинге, а Юлия Белорукова и Александр Большунов — в лыжных гонках. Однако во время соревнований по скоростному спуску не обошлось без инцидентов. Так, организаторы турнира отобрали у одного из российских болельщиков флаг, на котором был изображён Владимир Ленин. Неприятный сюрприз преподнесла и женская сборная России по хоккею, разгромно уступившая команде США. Кроме того, горнолыжник Павел Трихичев получил травму во время соревнований в скоростном спуске. Итоги пятого дня Игр — в материале RT.

Семья

Утро для российских болельщиков началось с радостной новости. Отечественные кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте, которая стала для страны первой в данном виде спорта в истории.

В матче за третье место российская пара нанесла поражение соперникам из Норвегии — Кристине Скаслиен и Магнусу Недреготтену. Брызгалова и Крушельницкий захватили лидерство с самого начала встречи и уверенно довели матч до победы — 8:4.

Брызгалова и Крушельницкий уже встречались с норвежцами на олимпийском турнире. Произошло это во втором туре группового этапа. Тогда россияне в напряжённой борьбе вырвали победу со счётом 4:3, а матч проходил после болезненного поражения от США на старте соревнований (3:9).

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«Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена: мы вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от швейцарцев и выйти на сегодняшний матч единым целым. Мы знали, что можем выиграть медали. Пусть это бронза, но для нас она очень важна», — сказала Брызгалова.

По мнению её мужа и партнёра по команде, матч против Норвегии был одним из лучших в истории их выступлений.

«Мы расслабленно начали турнир, но по его ходу набирали кондиции. Матч за третье место можно назвать одним из лучших в карьере. Чувствую, что выложился полностью. Ощущения двойственные: с одной стороны, рады бронзе, с другой — очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства», — отметил Крушельницкий.

Президент Федерации кёрлинга России, депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв признался, что эта бронзовая медаль для него значит столько же, сколько золотая.

«Для кого-то это бронза, а для нас — победа! Мы знаем, что у нас сильная команда, но это Олимпийские игры. Ребята достигли этого трудом и потом. Хотелось, чтобы вышли в финал, но бронза — это тоже класс! После полуфинала у меня была отвратительная ночь, ни с кем не хотелось разговаривать. У ребят было ещё хуже. А сегодня они дожали соперника», — рассказал Свищёв.

Характер

Ещё одну медаль России принесла Юлия Белорукова. 23-летняя лыжница стала бронзовой медалисткой Олимпиады в спринте классическим стилем. Россиянка до последнего боролась за серебро, но всё же уступила норвежке Майкен Фалла.

Путь россиянки к медали начался с 15-го места в квалификации. Тогда основные надежды на медаль российские болельщики возлагали на Наталья Непряеву, финишировавшую шестой. Также не все забыли её успешное выступление в скиатлоне, где она остановилась в шаге от пьедестала. Однако уже в полуфинале лидером российской сборной стала именно Белорукова. Она оказалась сильнее в противостоянии с американкой Джессикой Диггинс и с первого места проследовала в финал, в то время как Непряева стала третьей и смогла выйти в заключительный раунд благодаря лучшему времени.

В финале Непряева не смогла справиться с темпом лидирующей группы, в которой, помимо Белоруковой, оказались Фалла и шведка Стина Нильссон, а Юлия боролась до последнего и в итоге завоевала бронзу. После финиша она не смогла сдержать слёз.

«Есть ощущение абсолютного счастья! Никакого сожаления, что медаль могла быть другой, нет и быть не может. Я через многое прошла ради этой медали! Я не хочу лишний раз говорить. Сегодня я знала, что будет медаль. Были ощущения. В том году (на чемпионате мира. — RT) в Лахти я тоже с самого утра знала, что будет медаль», — рассказала спортсменка РИА Новости.

Также лыжница выразила уверенность, что у России очень сильная лыжная команда.

«Ничего себе — и Наташка четвёртая! Мы показываем, что у нас команда. Недавно нас, женщин, списали типа в утиль у нас, но видите — медаль есть! Команда у нас и правда хорошая, не только хорошая на командный спринт, но и на эстафету», — добавила Белорукова.

Успех

Спустя пять минут после Белоруковой ещё одну бронзовую медаль в копилку российской сборной принёс лыжник Александр Большунов. Россиянин уступил только норвежцу Йоханнесу Клебо и итальянцу Федерико Пеллегрино, причём в противостоянии с последним победитель был определён с помощью фотофиниша.

В отличие от Белоруковой, Большунов на протяжении всего турнира выступал одинаково стабильно и планомерно шёл к финалу. В квалификации он занял третье место и в статусе одного из фаворитов продвигался дальше. Компанию ему составили Александр Панжинский и Алексей Виценко. Андрей Мельниченко пройти первый раунд соревнований не сумел.

В четвертьфинале Большунов также не испытал никаких проблем и занял первое место в своём забеге, опередив финна Ристомати Хаколу, который был первым в квалификации. Дела у других россиян складывались не так удачно: Панжинский смог пройти в полуфинал лишь благодаря лучшему времени, а Виценко борьбу прекратил.

В полуфинале Большунов испытал серьёзные трудности и сам получил путёвку в полуфинал лишь благодаря лучшему времени из тех, кто не пробился напрямую, а Панжинский свою борьбу завершил. Он занял шестое место, проиграв лидеру более 13 секунд.

В финале Большунов с ходу взял быстрый темп и долгое время лидировал в гонке, однако на подъёме полные обороты включил Клебо и обошёл россиянина. Бороться с норвежцем за первое место не представлялось возможным, однако шанс на серебро оставался. За него Александр до последних миллиметров дистанции боролся с Пеллегрино, но в итоге уступил две сотых секунды.

«Я бился за всех! Жалко, что нет тут сильнейших спортсменов — ни Сергея Устюгова, ни Глеба Ретивых! Было тяжело себя завести, потому что мне было всё равно, было непонятное состояние, словно на первенстве водокачки сегодня выступал», — сказал Большунов ТАСС.

Как признался атлет, решение об участии в Играх было принято несколько дней назад. За несколько дней до турнира он заболел ангиной.

«Решение (приехать раньше. — RT) было принято за четыре дня до спринта. Скиатлон смотрел ещё в Зеефельде, в Австрии. И с тренером решили на ужине, что медали на дороге не валяются. И либо я еду и борюсь, начинаю со спринта, либо вообще не еду на эти соревнования. Просто я понимал, что спринт — это та дисциплина, где я могу бороться, даже несмотря на своё состояние после болезни», — сказал Большунов.

Выступление российских лыжников на Играх прокомментировал министр спорта Павел Колобков.

«И Юлия Белорукова, и Александр Большунов только вошли в основной состав сборной и совершили мощный прорыв на своей первой Олимпиаде, завоевав бронзовые награды. Очень рад за них! Это — настоящее и будущее нашей команды по лыжным гонкам», — заявил Колобков ТАСС.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГ) Елена Вяльбе призналась, что медаль Большунова была ожидаемой.

«Я, конечно, серьёзно ждала от Саши (Большунова. — RT) медали, но медаль Юли (Белоруковой. — RT) — большая неожиданность. Даже не могу объяснить свои эмоции, я очень счастлива! В какой-то дурацкой ситуации мы находимся, но ребята смогли собраться в такой момент, и я им очень благодарна!» — отметила Вяльбе.

Рекорд молодости

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не только завоевал свою первую медаль на Олимпиаде, но и вошёл в историю. Он стал самым молодым чемпионом Игр в истории, завоевав золото в возрасте 21 года 3 месяцев и 22 дней.

До него самым юным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам был швед Гунде Сван. Свою первую золотую медаль Игр он выиграл на турнире 1984 года в Сараево в возрасте 22 лет 1 месяца и 1 дня.

Борьба за финал

На дистанции 500 м за медали боролась Софья Просвирнова. Она уверенно преодолела барьер четвертьфинала, заняв первое место в своём забеге. Однако в полуфинале россиянка попала в одну четвёрку с кореянкой Чхве Мин Чон, итальянкой Арианной Фонтаной и китаянкой Фан Кэсинь и не смогла составить конкуренцию лидерам, финишировав лишь третьей.

«Тяжело бороться на таких рекордных скоростях — нужно было либо со старта обгонять соперниц, либо ждать, что кто-то упадёт. Но ни того, ни другого не случилось. Я сбилась с собственной тактики, много сил ушло на борьбу с китаянкой, а в итоге обе отстали. Ничего, как случилось, так случилось, теперь надо восстановиться и готовиться к следующей дистанции», — сказала Просвирнова ТАСС.

В итоге золото завоевала Фонтана, серебро и бронза достались голландке Яре ван Керкхов и канадке Ким Бутен.

Также проходил квалификационный раунд в соревновании шорт-трекистов на дистанции 1000 м. В восьми забегах принимали участие сразу три спортсмена из России — Семён Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников.

К сожалению, квалификацию смог преодолеть лишь Елистратов, два других отечественных атлета завершили своё выступление. При этом Шульгинов выступал в одном заезде с будущим рекордсменом Олимпиады. Канадец Шарль Амлен проехал 1000 м за 1 минуту 23,407 секунды, став обладателем лучшего достижения в истории.

«Вы знаете, так много внимания было в последнее время к моей персоне, что я не успевал всем отвечать. Не был к такому готов. Но эту победу (бронзу на 1500 м. — RT) в голову не беру. Впереди две дистанции, очень хочется побороться за пьедестал почёта, потому что я могу это сделать», — сказал Елистратов РИА Новости.

Обладатели медалей в данной дисциплине определятся 17 февраля.

Падение

Печально для российских болельщиков завершилась квалификация в соревнованиях горнолыжников. В скоростном спуске страну представлял Павел Трихичев. Во время своей попытки он упал и улетел в заграждения, в результате не смог продолжить выступление и был вынужден отправиться в больницу на обследование.

Во время скоростного спуска горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане: российский спортсмен Павел Трихичев получил травмы, упав после прыжка. pic.twitter.com/WyF2uDt2DM — Иван Егоркин (@bugulr) 13 февраля 2018 г.

Заместитель главного тренера сборной России по горным лыжам Анастасия Попкова сообщила о состоянии спортсмена.

«Павел до сих пор проходит обследования. Пока можно с точностью говорить только о многочисленных ушибах, но переломов нет. Думаю, он сможет восстановиться к соревнованиям. Каким именно, будет зависеть от его состояния», — сказала Попкова ТАСС.

При этом мать Трихичева Наталья не сомневается, что её сын продолжит выступление на турнире.

«Конечно, он будет продолжать! Для Павла это очень важно, он долго и упорно тренировался, готовился и отступать не намерен. Он боец!» — отметила мать атлета.

Победителем в квалификации стал Томас Дрессен, второй — норвежец Кьетил Йансруд, третью строчку занял итальянец Кристофф Инерхоффер.

Кроме того, были разыграны медали в суперкомбинации. В отсутствие получившего травму Трихичева золото завоевал австриец Марсель Хиршер. Серебро досталось французу Алексису Пинторо, бронза — его соотечественнику Виктору Мюффа-Жанде.

Снова 0:5

А вот сборная России по хоккею вновь не сумела порадовать своих поклонников. В матче с действующими чемпионками мира американками национальная команда вновь, как и двумя днями ранее на встрече с канадками, не смогла забросить ни одной шайбы, при этом пропустив пять раз. Подопечные Алексея Чистякова нанесли по воротам соперниц лишь 13 бросков (против 50 у соперника) и не сумели сдержать форварда Джослин Ламоро-Дэвидсон, на счету которой две заброшенные шайбы и голевая передача.

«Допускали ошибки, не хватало концентрации. Американки — очень мощная команда, им нелегко противостоять. Сопротивлялись, как могли, но они нас продавили. Обидно. 0:10 в двух матчах — это далеко не удар, но если провести параллель с предыдущими годами, то уже нет 0:10 в одном матче. Но всё равно 0:5 — это много, хотя девчонки прогрессируют. С обороной много проблем, пока ещё мы не справляемся. Выдерживаем начало, а во втором периоде теряем концентрацию. Всегда обидно, когда в течение одной минуты пропускаешь два гола. К вратарю претензий нет», — сетовал после матча Чистяков.

По словам наставника, сейчас для сборной важно восстановить силы и забросить первый гол в следующем матче с командой Финляндии. В нём решится судьба третьего места в группе и станет понятна сетка плей-офф.

Без Юскова

В отличие от хоккея рассчитывать на успех в забеге на 1500 метров у мужчин в соревновании конькобежцев были все основания. Но только в том случае, если бы Дениса Юскова допустили до Олимпийских игр. Однако безоговорочного лидера мирового сезона оставили за бортом турнира, вследствие чего дорога к титулу открылась для его ближайших конкурентов. Лучше других образовавшейся возможностью воспользовался голландец Кьелд Нёйс, преодолевший дистанцию за 1.44,01. Его соотечественник Патрик Руст и хозяин соревнований Ким Мин Сок уступили триумфатору чуть меньше секунды.

Сам Нёйс признался в микст-зоне, что совершенно не скучал по главному конкуренту и фавориту соревнований в Пхёнчхане — Юскову. А вот занявший четвёртое место латвиец Харальдс Силовс посочувствовал Денису, отметив, что тот мог бы стать призёром. «Грустно, что так вышло. Я не так хорошо информирован, но Юсков, очевидно, лучший на дистанции 1500 метров. Как спортсмен, я бы хотел видеть здесь всех, это было бы справедливо. Юсков точно бы финишировал в первой тройке. Хотя вы видели, много атлетов сегодня сделали ошибки. Это Олимпиада, даже лучшие оступаются. Я со всеми дружу и никого не подозреваю. Мне жаль, что не все могут участвовать. Не понимаю, почему МОК и WADA начали войну против спортсменов», — заявил латвиец RT.

Трёхкратное чемпионство

Не слишком интересно было наблюдать и за соревнованиями саночниц в отсутствие россиянки Татьяны Ивановой. Немка Натали Гайзенбергер выиграла с солидным запасом у соотечественницы Даяны Айтбергер и канадки Алекс Гоф, благодаря чему стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Единственная отечественная спортсменка Екатерина Батурина расположилась в итоговом протоколе на 15-й позиции, уступив по сумме четырёх попыток фавориту 2,387 секунды.

«Обидно, что я сегодня так хорошо шла в четвёртой попытке, но на заключительном отрезке позволила себе расслабиться. Потому что особых проблем после 15-го виража у меня здесь не было. Это один из самых сложных поворотов, но мне давался очень легко. А сегодня не дался… Я недовольна ни сегодняшним днём, ни своим выступлением на Олимпиаде. Я никогда не буду довольна собой. Теперь буду готовиться к командной гонке. У меня иногда проскакивали такие моменты, когда мы поднимались на пьедестал в эстафете», — сказала Батурина журналистам после финиша.

17-летняя Ким

Финал соревнований по сноуборду в хафпайпе превратился в своеобразный открытый чемпионат США. Вмешаться в него смогла лишь китаянка Лю Цзяю, «напрыгавшая» серебро. Представительница Поднебесной опередила американок Ариэл Голд и Келли Кларк, а вот превзойти Хлою Ким ей оказалось не под силу. 17-летняя уроженка Калифорнии ростом 157 см выполняла такие трюки, что ни арбитры, ни судьи не смогли остаться равнодушными.

«Моя детская мечта исполнилась! Посвящаю победу родителям, которые так сильно помогли мне! Пока полностью не осознала, что случилось, всё ещё парю в небесах, уровень адреналина зашкаливает. После победы я спросила у родителей: «Вы плакали?» Отец сказал, что сдержался, а вот мама рыдала как ребёнок. Когда выходила исполнять последнюю попытку уже в ранге олимпийской чемпионки, мне самой хотелось плакать, но я знала, что не буду по-настоящему счастлива, даже если вернусь домой с золотом, не показав свой максимум. Я должна была доказать себе, что достойна этого», — объяснила по окончании церемонии награждения Ким.

Не менее эффектно выступил во вторник в той же дисциплине у мужчин и двукратный олимпийский чемпион Шон Уайт. Он выиграл квалификацию с громадным запасом, едва не перешагнув отметку в 100 баллов. А вот россиянин Никита Автанеев не смог пройти отбор, продемонстрировав лишь 20-й результат.

Флаг

Во время соревнований по лыжным гонкам произошёл неприятный инцидент. Организаторы турнира отобрали у одного из российских болельщиков флаг, на котором был изображён Владимир Ленин.

Фанат выразил негодование подобными действиями организаторов, отметив, что не нарушил правила турнира, обозначенные Международным олимпийским комитетом.

«Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтёров», — сказал он «Газете.Ru».

Жест

Голландского шорт-трекиста Шинки Кнегта, завоевавшего серебряную медаль Олимпиады-2018 на дистанции 1500 м, обвинили в демонстрации неприличного жеста на церемонии награждения. Как сообщает The Korea Times, во время награждения Кнегт, держа в руках игрушку — талисман Олимпиады, демонстрировал средний палец правой руки. Отмечается, что в Южной Корее этот жест спортсмена восприняли как неуважение к победителю соревнований южнокорейцу Лим Хё Джуну и принимающей стороне.

«Я показал во время цветочной церемонии средний палец? Это было не специально. Я просто очень плохо получился на фотографии, но это неумышленно. Я просто держал игрушку», — прокомментировал ситуацию Кнегт.

28-летнему голландцу можно было бы поверить, если бы в прошлом он не был лишён бронзовой награды чемпионата Европы 2014 года за то, что показал два средних пальца пересекавшему линию финиша россиянину Виктору Ану.

Допинг

Если Кнегт отделался лёгким испугом, то его коллегу по цеху японского шорт-трекиста Кеи Саито печальная участь не миновала. Он стал первым участником зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, уличённым в применении допинга. Спортсмен сдал положительную внесоревновательную пробу на ацетазоламид, сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS). Саито был временно отстранён от соревнований, выселен из Олимпийской деревни, а на его участие в Играх был наложен запрет.

«Я удивлён результатом теста. У меня никогда не было намерений принимать допинг! Я посещал специальный семинар, который организовала наша федерация. Понимаю, что спортсмены не должны принимать допинг, даже ненамеренно, поэтому, когда я получал травму или болел, следовал инструкциям специалиста. Я очень внимательно слежу за тем, что ем и пью. Это всё не укладывается в голове. Если что-то и обнаружено, то я точно к этому не причастен. Буду бороться, чтобы доказать свою чистоту. Однако если я сейчас подам апелляцию в CAS, то вся наша команда может оказаться в центре скандала. Поэтому я принял решение покинуть Олимпийскую деревню», — пытался объяснить случившееся Саито.

Америка и МОК

Ещё две новости пришли из стана сборной США. Правда, приложил руку к ним Международный олимпийский комитет. Сначала глава комиссии спортсменов МОК Анджела Ругиерро приветствовала решение американского фигуриста Адама Риппона признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации и призвала называть представительниц слабого пола женщинами, а не девочками. А затем специальный комитет МОК, отслеживающий соблюдения предписания, призвал вратарей женской сборной США по хоккею поменять игровые шлемы по политическим причинам. В комитете сочли, что изображения статуи Свободы на шлемах голкиперов Николь Хенсли и Алекс Ригсби нарушают правило Олимпийской хартии №51 о запрете использования Олимпийских игр в качестве платформы для политической пропаганды.