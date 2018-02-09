Путин поздравил работников гражданской авиации с 95-летием создания воздушного флота России

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Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с 95-летием создания воздушного флота страны.

«Мы по праву гордимся историей отечественного воздушного флота, именами выдающихся учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков» , — приводит пресс-служба Кремля текст поздравительной телеграммы.

Глава государства отметил развитие авиатранспортного комплекса, а также совершенствование транспортной инфраструктуры, рост внутренних и международных перевозок.

«Эти результаты достигнуты благодаря опыту и высокой компетентности тружеников отрасли», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «КамАЗ-мастер», которая выиграла ралли-марафон «Дакар» в зачёте грузовиков.

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