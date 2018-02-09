Путин поздравил работников гражданской авиации с 95-летием создания воздушного флота России
«Мы по праву гордимся историей отечественного воздушного флота, именами выдающихся учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков» , — приводит пресс-служба Кремля текст поздравительной телеграммы.
Глава государства отметил развитие авиатранспортного комплекса, а также совершенствование транспортной инфраструктуры, рост внутренних и международных перевозок.
«Эти результаты достигнуты благодаря опыту и высокой компетентности тружеников отрасли», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «КамАЗ-мастер», которая выиграла ралли-марафон «Дакар» в зачёте грузовиков.