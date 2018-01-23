Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар»

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «КамАЗ- мастер», которая выиграла ралли-марафон «Дакар» в зачёте грузовиков.

Путин пожелал экипажу команды — Эдуарду Николаеву, Евгению Яковлеву и Владимиру Рыбакову — новых достижений, удачи и всего самого доброго.

«Успех в ралли «Дакар» стал замечательным подарком к 30-летию команды и ещё раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство её участников, их умение бороться и побеждать», — сообщается в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее российский пилот «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев поделился впечатлениями от своей победы в ралли-марафоне «Дакар» 2018 года.