Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар»
Путин пожелал экипажу команды — Эдуарду Николаеву, Евгению Яковлеву и Владимиру Рыбакову — новых достижений, удачи и всего самого доброго.
«Успех в ралли «Дакар» стал замечательным подарком к 30-летию команды и ещё раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство её участников, их умение бороться и побеждать», — сообщается в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее российский пилот «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев поделился впечатлениями от своей победы в ралли-марафоне «Дакар» 2018 года.