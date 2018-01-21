Николаев о «Дакаре» 2018 года: борьба была очень интригующей

Короткая ссылка
Российский пилот «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился впечатлениями от своей победы в ралли-марафоне «Дакар» 2018 года.

«Этот «Дакар» получился очень интригующим, потому что первая часть для нашего экипажа была стабильная, был определённый запас. Но вторая половина была сложнейшая, пришлось бороться и с техническими проблемами, и с соперниками, и с трассой. Когда выигрываешь всего секунду в общем зачёте за два этапа до финиша и конкурент наступает, то психологически, конечно, непросто», — приводит слова Николаева пресс-служба команды.

Пилот отметил, что главный конкурент из «Ивеко» — Федерико Вильягра — был очень силён в этом году.

«В этом году соперники шли прямо по стопам, и борьба была очень интригующей», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Николаев в третий раз в своей карьере выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте грузовиков.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru