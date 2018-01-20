Россиянин Николаев третий раз в карьере выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте грузовиков

Россиянин Эдуард Николаев, представляющий команду «КамАЗ-мастер», стал победителем ралли-марафона «Дакар-2018» в зачёте грузовиков.

По результатам 14 этапов гонки Николаев почти на четыре часа опередил своего ближайшего преследователя — белорусского гонщика МАЗа Сергея Вязовича.

Третьим в зачёте грузовиков стал соотечественник и партнёр Николаева по команде Айрат Мардеев, уступивший победителю ралли-марафона более пяти часов.

Эта победа на «Дакаре» стала уже третьей в карьере Николаева. Ранее он выигрывал престижную гонку в 2013 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что австриец Маттиас Валькнер выиграл «Дакар-2018» в зачёте мотоциклов.