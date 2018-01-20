Россиянин Николаев третий раз в карьере выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте грузовиков
По результатам 14 этапов гонки Николаев почти на четыре часа опередил своего ближайшего преследователя — белорусского гонщика МАЗа Сергея Вязовича.
Третьим в зачёте грузовиков стал соотечественник и партнёр Николаева по команде Айрат Мардеев, уступивший победителю ралли-марафона более пяти часов.
🏆 GC - TRUCKS🚚🏆— DAKAR RALLY (@dakar) 20 января 2018 г.
1. Eduard Nikolaev
2. Siarhei Viazovich +3h57'17"
3. Airat Maardev +5h22'34"
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Эта победа на «Дакаре» стала уже третьей в карьере Николаева. Ранее он выигрывал престижную гонку в 2013 и 2017 годах.
Ранее сообщалось, что австриец Маттиас Валькнер выиграл «Дакар-2018» в зачёте мотоциклов.