Австрийский гонщик Валькнер выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте мотоциклов
По результатам 12 этапов гонки Валькнер почти на 17 минут опередил аргентинца Кевина Бенавидеса из Honda. Бронзовым призёром «Дакара-2018» в зачёте мотоциклов стал партнёр Валькнера по KTM — австралиец Тоби Прайс, уступивший победителю более 23 минут.
🏆 GC - BIKES🏍️🏆— DAKAR RALLY (@dakar) 20 января 2018 г.
1. @MatthiasWalkner
2. @kmbenavides +16'53"
3. @tobyprice87 +23'01"#Dakar2018
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Ранее сообщалось, что чилийский спортсмен Игнасио Касале выиграл ралли-марафон «Дакар-2018» в зачёте квадроциклов.