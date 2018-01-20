Австрийский гонщик Валькнер выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте мотоциклов

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Австрийский гонщик Маттиас Валькнер, выступающий за команду KTM, стал победителем ралли-марафона «Дакар-2018», который проходил по территории Южной Америки, в зачёте мотоциклов.

По результатам 12 этапов гонки Валькнер почти на 17 минут опередил аргентинца Кевина Бенавидеса из Honda. Бронзовым призёром «Дакара-2018» в зачёте мотоциклов стал партнёр Валькнера по KTM — австралиец Тоби Прайс, уступивший победителю более 23 минут.

Ранее сообщалось, что чилийский спортсмен Игнасио Касале выиграл ралли-марафон «Дакар-2018» в зачёте квадроциклов.

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