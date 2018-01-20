Австрийский гонщик Валькнер выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте мотоциклов

Австрийский гонщик Маттиас Валькнер, выступающий за команду KTM, стал победителем ралли-марафона «Дакар-2018», который проходил по территории Южной Америки, в зачёте мотоциклов.