Чилиец Касале стал победителем «Дакара» в зачёте квадроциклов
Чилийский гонщик Игнасио Касале стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте квадроциклов.
Общее время по итогам 14 этапов — 53 часа 47 минут 4 секунды.
Аргентинец Николас Кавильясо (+1:38.14) завоевал серебро, его соотечественник Херемьяс Гонсалес Фериоли (+2:08.14) — бронзу.
Российский гонщик Сергей Карякин завершил выступления после пятого этапа ралли «Дакар» из-за перелома руки.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.