Чилиец Касале стал победителем «Дакара» в зачёте квадроциклов

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Чилийский гонщик Игнасио Касале стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте квадроциклов.

Общее время по итогам 14 этапов — 53 часа 47 минут 4 секунды.

Аргентинец Николас Кавильясо (+1:38.14) завоевал серебро, его соотечественник Херемьяс Гонсалес Фериоли (+2:08.14) — бронзу.

Российский гонщик Сергей Карякин завершил выступления после пятого этапа ралли «Дакар» из-за перелома руки.

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