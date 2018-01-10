Российский гонщик Карякин завершил выступления на ралли «Дакар» из-за перелома руки

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Российский гонщик Сергей Карякин досрочно завершил выступление на ралли-рейде «Дакар-2018», который проходит в Южной Америке, из-за перелома руки.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На момент начала пятого этапа «Дакара», в ходе которого Карякин попал в аварию и сломал руку, он занимал второе место в зачёте квадроциклов, уступая лишь чилийцу Игнасио Касале.

Ранее сообщалось, что Карякин попал в аварию на пятом этапе «Дакара».

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