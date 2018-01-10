Карякин попал в аварию на пятом этапе ралли «Дакар»

Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте квадроциклов.

Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона. Kariakin out ! https://t.co/ezNkIZAaFK#Dakar2018#Dakarendirect@FranceTvSport — Dakar En Direct (@dakarendirect) 10 января 2018 г. Карякин упал на 44-м километре дистанции и сломал руку. Он был лидером общего зачёта в классе квадроциклов, опережая Игнасио Касале на 43 секунды. Вероятно, россиянин не сможет продолжить выступления на ралли-марафоне. Ранее Карякин проходил четвёртый этап ралли «Дакар» стоя из-за сложности трассы.