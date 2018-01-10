Карякин попал в аварию на пятом этапе ралли «Дакар»
Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте квадроциклов.
Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Kariakin out ! https://t.co/ezNkIZAaFK#Dakar2018#Dakarendirect@FranceTvSport— Dakar En Direct (@dakarendirect) 10 января 2018 г.
Карякин упал на 44-м километре дистанции и сломал руку. Он был лидером общего зачёта в классе квадроциклов, опережая Игнасио Касале на 43 секунды.
Вероятно, россиянин не сможет продолжить выступления на ралли-марафоне.
Ранее Карякин проходил четвёртый этап ралли «Дакар» стоя из-за сложности трассы.
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