Карякин попал в аварию на пятом этапе ралли «Дакар»

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Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте квадроциклов.

Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.

Карякин упал на 44-м километре дистанции и сломал руку. Он был лидером общего зачёта в классе квадроциклов, опережая Игнасио Касале на 43 секунды.

Вероятно, россиянин не сможет продолжить выступления на ралли-марафоне.

Ранее Карякин проходил четвёртый этап ралли «Дакар» стоя из-за сложности трассы.

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