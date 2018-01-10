Карякин ехал стоя четвёртый этап ралли «Дакар» из-за сложности трассы

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал прохождение четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар».

«Был очень непростой спецучасток, последние километры у меня болело всё! Очень сильно болят мышцы, потому что весь спецучасток приходилось ехать стоя, так как трасса — это или камни, или песок. Очень много сходов, пожалуй, такого сложного начала «Дакара» не было давно, причём он не столько длинный, сколько действительно тяжёлый. Всё что только можно было собрать — собрали, абсолютно все виды поверхности: огромные камни, пески, каменистые дороги, горные серпантины», — написал Карякин в своём Facebook.

Карякин также заявил, что вторая неделя ралли-марафона для него складывается удачнее первой. В генеральной классификации россиянин занимает второе место и отстаёт от чилийца Игнасио Касале на 25 минут 30 секунд.

Карякин победил на четвёртом этапе «Дакара» в классе квадроциклов.