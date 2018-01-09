Карякин победил на четвёртом этапе «Дакара» в классе квадроциклов

Российский гонщик Сергей Карякин занял первое место по итогам четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе квадроциклов.

Россиянин преодолел дистанцию в 330 км по окрестностям перуанского города Сан-Хуан за 4 часа 56 минут 34 секунды.

Второй результат показал чилиец Игнасио Касале. Третьим стал перуанец Алексис Эрнандес.

В общем зачёте Карякин, занимающий второе место, сократил отставание от лидирующего Касале до 25 минут 30 секунд. На третье место поднялся Эрнандес, опередивший аргентинца Пабло Копети.

Ранее сообщалось, что экипаж Эдуарда Николаева занял второе место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.