Экипаж Николаева занял второе место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял второе место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе грузовиков.

Россиянин преодолел дистанцию в 295 км между перуанскими городами Писко и Сан-Хуан за 3 часа 57 минут 12 секунд.

Победу одержал экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco, опередивший Николаева на 35 секунд. Третьим финишировал «КамАЗ» под управлением Айрата Мардеева.

В генеральной классификации Николаев укрепил своё преимущество над соперниками, увеличив отрыв от Вильягры до 8 минут 58 секунд. Тройку замыкает белорус Алексей Вишневский на грузовике «МАЗ».

Ранее сообщалось, что автомобиль аргентинской гонщицы полностью сгорел на третьем этапе ралли «Дакар».