Автомобиль аргентинской гонщицы полностью сгорел на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж аргентинской гонщицы Алисии Рейны был вынужден завершить выступление на ралли-марафоне «Дакар» 2018 года после того, как её автомобиль сгорел во время третьего этапа гонки.

«Мы быстро остановились, вышли из машины и попытались погасить огонь, но ничего не вышло. К сожалению, автомобиль полностью сгорел, от него не осталось ничего. Мы не знаем, что стало причиной возникновения огня», — приводит слова гонщицы Motorsport.

Она отметила, что всё ещё в шоке от произошедшего.

«Не могу поверить, что мы не сможем закончить гонку после всех усилий, которые прикладывали в течение года во время подготовки к ралли. Но я должна понять, что такое может случиться с каждым. Самое главное, что мы все остались здоровы», — добавила Рейна.

"Aparentemente venían perdiendo nafta y dejando una línea de fuego en la arena cuando Dante se da cuenta. No pudieron sacar el mata fuego"



🎙 La palabra de Adrian Farroni, director Deportivo y marido de @AliciaReinaapic.twitter.com/GTD4woMLCW — Alicia Reina (@AliciaReinaa) 8 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин стал третьим на этапе ралли-марафона «Дакар» в классе квадроциклов.