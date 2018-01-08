Карякин занял третье место на этапе ралли-марафона «Дакар» в классе квадроциклов

Российский гонщик Сергей Карякин занял третье место по итогам третьего этапа ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе квадроциклов.

Россиянин преодолел дистанцию в 295 км между перуанскими городами Писко и Сан-Хуан за 4 часа 28 минут 25 секунд.

Победу одержал чилиец Игнасио Касале. Второе место занял перуанец Алексис Эрнандес.

В общем зачёте Касале укрепил своё лидерство. Второе место занимает Карякин с отставанием в 32 минуты. Третье место занимает аргентинец Пабло Копетти.

Ранее сообщалось, что экипаж Эдуарда Николаева победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.