Карякин занял третье место на этапе ралли-марафона «Дакар» в классе квадроциклов
Российский гонщик Сергей Карякин занял третье место по итогам третьего этапа ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе квадроциклов.
Россиянин преодолел дистанцию в 295 км между перуанскими городами Писко и Сан-Хуан за 4 часа 28 минут 25 секунд.
Победу одержал чилиец Игнасио Касале. Второе место занял перуанец Алексис Эрнандес.
В общем зачёте Касале укрепил своё лидерство. Второе место занимает Карякин с отставанием в 32 минуты. Третье место занимает аргентинец Пабло Копетти.
Ранее сообщалось, что экипаж Эдуарда Николаева победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.
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