Экипаж Николаева победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар»

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Экипаж Эдуарда Николаева занял первое место в классе грузовиков на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в перуанском городе Писко.

Российский экипаж преодолел участок длиной 267 км за 3 часа 24 минуты 23 секунды.

Вторым финишировал экипаж под руководстовм аргентинца Федерико Вильягры, который пришёл с отставанием от лидера в 3 минуты 25 секунд. Третье место занял экипаж чеха Алеша Лопраиса (+6.07).

Экипаж Николаева лидирует в общем зачёте. Лопраис занимает второе место, уступая россиянину 5 минут 58 секунд. Экипаж Вильягры идёт третьим (+9.18).

Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Ранее Сергей Карякин занял второе место в классе квадроциклов на первом этапе ралли-марафона «Дакар».

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