Экипаж Николаева победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар»
Российский экипаж преодолел участок длиной 267 км за 3 часа 24 минуты 23 секунды.
Вторым финишировал экипаж под руководстовм аргентинца Федерико Вильягры, который пришёл с отставанием от лидера в 3 минуты 25 секунд. Третье место занял экипаж чеха Алеша Лопраиса (+6.07).
Экипаж Николаева лидирует в общем зачёте. Лопраис занимает второе место, уступая россиянину 5 минут 58 секунд. Экипаж Вильягры идёт третьим (+9.18).
Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Ранее Сергей Карякин занял второе место в классе квадроциклов на первом этапе ралли-марафона «Дакар».