Карякин занял второе место на первом этапе ралли-марафона «Дакар»

Российский гонщик Сергей Карякин занял второе место по итогам первого этапа ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе квадроциклов.

Карякин преодолел 31 км первого спецучастка за 28 минут 32 секунды. Победителем этапа стал чилийский гонщик Игнасио Касал, опередивший действующего чемпиона «Дакара» ровно на одну минуту. Третье место занял француз Себастьян Суде. Ралли-рейд «Дакар» 2018 года проходит по территориям Перу, Боливии и Аргентины. Финиш состоится 20 января в Буэнос-Айресе. Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» объяснили причины увольнения Даниила Квята.