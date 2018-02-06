Таможня выявила нарушения резолюции СБ ООН застрявшим вблизи Владивостока теплоходом КНДР

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Таможня выявила признаки нарушения северокорейским теплоходом «Мэн Гюн Бонг», застрявшим в водах вблизи Владивостока, резолюции Совбеза ООН, которая запрещает КНДР прямые и косвенные поставки продовольственной продукции с использованием морских судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя таможни.

«Должностные лица Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни на основании информации, предоставленной агентирующей компанией, выявили признаки нарушения теплоходом «Мэн Гюн Бонг» (под флагом КНДР с грузом «корм для животных») резолюции Совета Безопасности ООН в части запрета КНДР прямых и косвенных поставок продовольственной продукции с использованием морских судов, идущих под флагом КНДР», — рассказали агентству.

Там отметили, что капитан теплохода проинформирован о ситуации, при этом таможня не обладает полномочиями на запрет захода судна в порт.

Ранее капитан теплохода «Мэн Гюн Бонг», который возит грузы в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дал сигнал SOS в водах Владивостока. Позднее к застрявшему судну отправили танкер с топливом.

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