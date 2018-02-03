Судно из КНДР подало сигнал бедствия в водах Владивостока

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Капитан теплохода Man Gyong Bong, который возит грузы в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дал сигнал SOS в водах Владивостока. Об этом заявил директор компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов.

«Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09:35 (02:35 мск) капитан дал сигнал SOS», — приводит РИА Новости слова Баранова.

По имеющимся данным, на борту судна находится 30 человек.

«К судну уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут к нему подойти из-за льда», — добавил Баранов.

Ранее «Крыминформ» передавало, что с буксира, терпящего бедствие в Керченском проливе, эвакуировали двух моряков.

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