В Керченском проливе с терпящего бедствие буксира эвакуированы моряки

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С буксира, терпящего бедствие в Керченском проливе, эвакуировали двух моряков, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

Инцидент произошёл в ночь на 12 января. На пульт службы поступил сигнал SOS.

«Капитан буксира «Голд Фортуна» сообщил, что вследствие выхода из строя двигателя судно уносит в открытое море», — рассказали в пресс-службе.

Буксир шёл по маршруту Джугба (Краснодарский край) — Аршинцево (Крым). Судно отнесло к мысу Кыз-Аул в южной части пролива. Сотрудники погрануправления прибыли к буксиру на сторожевом катере. В медицинской помощи моряки не нуждались.

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