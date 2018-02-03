К застрявшему вблизи Владивостока судну из КНДР отправлен танкер с топливом

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Танкер с топливом подходит к обесточенному судну из КНДР, которое остановилось в водах Владивостока, рассказал заместитель гендиректора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Михаил Хмель.

«Ситуация с бункеровкой стала улучшаться. Власти в 14:30 (07:30 мск) закончили оформление. Сейчас танкер на подходе, минут через 10—15 должен подойти к борту судна и дать топливо. Судно сможет нормально функционировать. Остальными вопросами — по выгрузке груза, по погрузке, по швартовке к причалу — будем заниматься в воскресенье-понедельник», — цитирует Хмеля РИА Новости.

Он отметил, что пограничники и таможенники оформили судно.

Ранее капитан теплохода «Мэн Гюн Бонг», который возит грузы в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дал сигнал SOS в водах Владивостока.

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