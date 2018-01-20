Пожар в Военно-морском институте в Петербурге локализован

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Пожар в Военно-морском институте в Санкт-Петербурге локализован. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Силами пожарной команды военного ВУЗа и прибывших на место расчётов МЧС возгорание локализовано», — приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

В настоящее время командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошёл пожар в Морском корпусе Военно-морской академии имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова.

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