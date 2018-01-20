В Петербурге в здании Военно-морского института произошёл пожар

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В Санкт-Петербурге произошёл пожар в Морском корпусе Военно-морской академии имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Площадь пожара составляет 1000 кв.м.

«Для ликвидации пожара привлечены от МЧС: 22 единицы техники и 110 человека личного состава», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 00:45.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Московской площади, где была организована новогодняя ярмарка, произошёл пожар.

Также New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.

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