В Петербурге в здании Военно-морского института произошёл пожар
Уточнение по пожару в Василеостровском районе https://t.co/oX1sGk1Doa— МЧС Санкт-Петербург (@OgonPress) 19 января 2018 г.
Площадь пожара составляет 1000 кв.м.
«Для ликвидации пожара привлечены от МЧС: 22 единицы техники и 110 человека личного состава», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 00:45.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Московской площади, где была организована новогодняя ярмарка, произошёл пожар.
Также New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.